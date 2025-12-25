All India Services Table Tennis : सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस (पुरुष एवं महिला) टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 16 जनवरी, 2026 तक टेबल टेनिस हॉल, सेक्टर-23, पंजाब के चंडीगढ़ में किया जा रहा है। पंजाब की पुरुष एवं महिला टेबल टेनिस टीमों के लिए ट्रायल 31 दिसंबर को प्रातः 11 बजे पोलो ग्राउंड, पटियाला में आयोजित किए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टेबल टेनिस ट्रायल्स खुला

खेल विभाग के प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रायल्स में सुरक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों/पुलिस/आरपीएफ/सीआईएसएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी एवं एनएसजी आदि के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं/उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा यहां तक कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित बैंकों के कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।

दिहाड़ी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए भागीदारी पर रोक

हालांकि, कच्चे/दिहाड़ी आधार पर कार्यरत कर्मचारी, कार्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी तथा नव-नियुक्त कर्मचारी, जो नियमित सेवाओं में छह माह से कम अवधि से कार्यरत हैं, भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के नियमित सरकारी कर्मचारी अपने संबंधित विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के उपरांत ही भाग ले सकेंगे।

इस टूर्नामेंट में आने-जाने, ठहरने एवं भोजन आदि पर होने वाला समस्त व्यय खिलाड़ियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

