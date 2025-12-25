Punjabखेलराज्य

31 दिसंबर को होगी ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीमों की ट्रायल

Shanti Kumari25 December 2025 - 7:48 PM
1 minute read
All India Services Table Tennis

All India Services Table Tennis : सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस (पुरुष एवं महिला) टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 16 जनवरी, 2026 तक टेबल टेनिस हॉल, सेक्टर-23, पंजाब के चंडीगढ़ में किया जा रहा है। पंजाब की पुरुष एवं महिला टेबल टेनिस टीमों के लिए ट्रायल 31 दिसंबर को प्रातः 11 बजे पोलो ग्राउंड, पटियाला में आयोजित किए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टेबल टेनिस ट्रायल्स खुला

खेल विभाग के प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रायल्स में सुरक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों/पुलिस/आरपीएफ/सीआईएसएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी एवं एनएसजी आदि के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं/उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा यहां तक कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित बैंकों के कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।

दिहाड़ी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए भागीदारी पर रोक

हालांकि, कच्चे/दिहाड़ी आधार पर कार्यरत कर्मचारी, कार्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी तथा नव-नियुक्त कर्मचारी, जो नियमित सेवाओं में छह माह से कम अवधि से कार्यरत हैं, भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के नियमित सरकारी कर्मचारी अपने संबंधित विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के उपरांत ही भाग ले सकेंगे।

इस टूर्नामेंट में आने-जाने, ठहरने एवं भोजन आदि पर होने वाला समस्त व्यय खिलाड़ियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें – शहीदी सभा : फ़तेहगढ़ साहिब में डीजीपी गौरव यादव ने टेका माथा, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायज़ा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 December 2025 - 7:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

26 December 2025 - 5:40 PM
Photo of पत्नी के मायके जाने से नाराज हुआ पति, ससुर के घर पर चलाया बुलडोजर

पत्नी के मायके जाने से नाराज हुआ पति, ससुर के घर पर चलाया बुलडोजर

26 December 2025 - 5:03 PM
Photo of अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

26 December 2025 - 4:25 PM
Photo of तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

26 December 2025 - 1:13 PM
Photo of पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

पंजाब में 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों के लोग रहें सतर्क

26 December 2025 - 12:39 PM
Photo of सरकार की नई नीतियों से उद्योगों में तेजी, ओटीएस स्कीम और प्रोत्साहनों से निवेश को रफ्तार

सरकार की नई नीतियों से उद्योगों में तेजी, ओटीएस स्कीम और प्रोत्साहनों से निवेश को रफ्तार

26 December 2025 - 10:36 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 299वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 115 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 299वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 115 नशा तस्कर गिरफ्तार

26 December 2025 - 9:50 AM
Photo of पंजाब में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक इलाज

पंजाब में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक इलाज

26 December 2025 - 9:32 AM
Back to top button