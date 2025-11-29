Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने 300 प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी पैनल में शामिल किया, ड्यूटी के अनुसार मिलेगा मानदेय

Shanti Kumari29 November 2025 - 12:46 PM
Punjab News

Punjab News : पंजाब सरकार ने राज्य में प्राइवेट डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही बुलाई गई थी। इस बैठक में प्राइवेट डॉक्टरों से जुड़े कई फैसले लिए गए है, जिसमें सरकारी पैनल में प्राइवेट डॉक्टरों को शामिल करने का फैसला किया। नतीजतन, लगभग 300 प्राइवेट डॉक्टर अब सरकारी पैनल के तहत सेवाएं प्रदान करेंगे।

डॉक्टरों को ड्यूटी के अनुसार मानदेय

बताया जा रहा है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि पैनल में शामिल डॉक्टरों को दिन की ड्यूटी के लिए  1000 रूपये और रात की ड्यूटी के लिए  2000 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट का यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

12 विभागों में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति

वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 जरूरी श्रेणियों में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति को मंजूरी दी है। जिनमें दवा, बाल रोग, मनोविज्ञान, त्वचा रोग, छाती और टीबी, सर्जरी, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक्स, आंखों का रोग, ईएनटी और एनेस्थिसियोलॉजी जैसे विभाग शामिल हैं।

इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से पूरी की जाएगी। शामिल किए गए डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, बड़ी और छोटी सर्जरी सहित अन्य चिकित्सा सेविधाओं के लिए मरीजों से निर्धारित शुल्क लेने के पात्र होंगे।

