ऑपरेशन सील-23: पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम, अब तक लिए गए कई बड़े एक्शन

Shanti Kumari10 December 2025 - 12:23 PM
Operation Seal-23

Chandigarh : पंजाब में नशा और अवैध शराब तस्करी पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन सील-23 (Operation Seal-23) शुरू किया। राज्यभर में 65 प्रमुख एंट्री और एग्ज़िट प्वाइंट सील किए गए, जिससे नशा और शराब की तस्करी रोकने में मदद मिली। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस टीमों ने कुल 1,182 वाहनों की जांच की और 234 वाहनों के चालान काटे। वहीं, 2 वाहनों को जब्त भी किया गया।

ऑपरेशन का उद्देश्य

ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को कमजोर करना है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1.5 किलोग्राम हेरोइन और लगभग 2.9 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। यह कार्रवाई ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 283वें दिन की है, जो पंजाब पुलिस की नशा विरोधी मुहिम को लगातार जारी रखने का संकेत है।

नशा मुक्ति को दी जा रही है प्राथमिकता

बता दें कि इस मुहिम के तहत सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि नशा मुक्ति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने डी-एडिक्शन अभियान के तहत 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने के लिए तैयार किया। इनमें से कई लोग विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज के लिए भेजे गए हैं।

पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सील-23 जैसी लगातार छापेमारी और जागरूकता अभियान न केवल तस्करों पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने में भी सहायक होते हैं। राज्य में नशा और अवैध शराब के खिलाफ यह संघर्ष अब और तेज होने की संभावना है।

