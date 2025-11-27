Punjabक्राइम

RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

Shanti Kumari27 November 2025 - 1:54 PM
Punjab News

Punjab News : आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या के मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई एक बड़ी पुलिस कार्रवाई में नवीन हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, बादल और उसके साथी हत्या की योजना में शामिल थे और यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

दरअसल, यह घटना बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात जलालाबाद क्षेत्र के श्मशान घाट के पास हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स और फिरोजपुर पुलिस की टीम वहां पहुंची, जहां बदमाशों ने पहले फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बादल को गोली लगी और उसे घायल हेड कांस्टेबल के साथ फाजिल्का सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बादल ने दम तोड़ दिया।

हत्या की साजिश और मुख्य आरोपी

गौरतलब है कि यह हत्या 13 नवंबर को एक जन्मदिन पार्टी में रची गई थी। इस मामले में मुख्य रूप से 4 आरोपी शामिल थे, जिसमें बादल उर्फ बंटी, गुरसिमरन सिंह उर्फ जतिन काली, हर्ष और कनव का नाम सामने आया है।  

मुख्य शूटर: बादल उर्फ बंटी
बादल ने ही नवीन अरोड़ा पर गोली चलाई थी। वह लॉरेंस बिश्नोई और बंबीहा गैंग से जुड़ा था। 27 नवंबर को जलालाबाद श्मशान घाट के पास पुलिस मुठभेड़ में वह ढेर हो गया।

मास्टरमाइंड: गुरसिमरन सिंह उर्फ जतिन काली
हत्या की साजिश का मुख्य योजनाकार गुरसिमरन सिंह उर्फ जतिन काली को माना गया। जतिन काली को पुलिस ने 20 नवंबर को अमृतसर-फिरोजपुर बॉर्डर पर उसे एनकाउंटर में मार गिराया। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे।

गिरफ्तार शूटर: हर्ष और कनव
ये दोनों आरोपी नवीन पर फायरिंग करने वाले शूटर थे। उन्हें पुलिस ने 19 नवंबर को गिरफ्तार किया। ये दोनों फिरोजपुर के एक ही मोहल्ले के निवासी थे, लेकिन हत्या को प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया।

पुलिस का बयान

पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक अधिकारी को गोली लगी, जबकि दूसरे अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट ने जान बचाई। पुलिस का कहना है कि बादल और उसके साथी हत्या के मुख्य आरोपी थे और गिरफ्तार होने के बाद उनकी पूछताछ से और सबूत मिल सकते हैं।

पुलिस ने यह भी कहा कि हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस का कहना है कि बादल के मारे जाने के बाद मामले की जांच और आगे बढ़ाने में आसानी होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज होगी।

