Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने पाकिस्तान-समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल के एक सदस्य को पांच आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफ़ाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव ने रविवार को दी।
रॉयल एनफ़ील्ड मोटरसाइकिल भी ज़ब्त
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तरनतारन जिला के गांव खालड़ा निवासी संदीप सिंह के रूप में हुई है। उसके पास से चार .30 बोर पिस्तौल (मैगज़ीन सहित) और एक 9 मिमी पिस्तौल (मैगज़ीन सहित) बरामद की गई है। पुलिस टीमों ने अपराध में उपयोग की जा रही संदिग्ध की रॉयल एनफ़ील्ड (बुलेट) मोटरसाइकिल भी ज़ब्त की है, जिसे हथियारों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी अपने साथी सैफ़ली सिंह (जिसकी पुलिस को तलाश है) के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप प्राप्त करता था और इन्हें पंजाब के अपराधियों व गैंगस्टरों तक पहुँचाता था। उन्होंने यह भी बताया कि सैफ़ली सिंह ड्रोन की मदद से पाकिस्तान की तरफ़ से नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता था।
बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की खेप
ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी ने कहा कि सीआई अमृतसर को भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास स्थित गांव खालड़ा के नज़दीक बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की खेप मिलने की खुफिया सूचना मिली थी। तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीआई-अमृतसर की टीम ने तरनतारन के गांव ठठा के पास संदिग्ध संदीप सिंह को तब काबू किया जब वह हथियारों की खेप किसी पार्टी को सौंपने जा रहा था। उसके कब्जे से सभी अवैध हथियार बरामद कर लिए गए।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस संबंध में पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में असला एक्ट की धारा 25 और 25(1)(ए) तथा बीएनएस की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 72, दिनांक 06-12-2025 दर्ज कर ली गई है।
