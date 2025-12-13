Punjab

पंजाब में पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

Karan Panchal13 December 2025 - 11:03 AM
1 minute read
Punjab Panchayat Elections
पंजाब में पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

Punjab Panchayat Elections : पंजाब में 14 दिसंबर को होने जा रहे जिला परिषद और पंचायती समितियों के आम चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

चुनाव पर्यवेक्षकों का विवरण वेबसाइट पर

आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि सभी जिलों में आइ.ए.एस./ वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारियों को ‘चुनाव पर्यवेक्षक’ नियुक्त किया गया है, जो आज से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक (अर्थात् मतगणना और परिणाम घोषित होने तक) अपने-अपने जिले में मौजूद रहेंगे और आवश्यकता अनुसार राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों संबंधी सूचित करते रहेंगे। इन नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों का विवरण राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://sec.punjab.gov.in) पर उपलब्ध है।

निगरानी के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त

इसके अतिरिक्त, आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलों (पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरन तारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला और मोगा) में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए 6 वरिष्ठ आइ.पी.एस. अधिकारियों को ‘पुलिस पर्यवेक्षक’ के रूप में नियुक्त किया है, जिनका विवरण संबंधित डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में उपलब्ध है. यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यकता महसूस हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।

ये भी पढ़ें- CM भगवंत मान ने पंजाब को निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यू.के. से रणनीतिक गठजोड़ की वकालत की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 December 2025 - 11:03 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM भगवंत मान ने पंजाब को निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यू.के. से रणनीतिक गठजोड़ की वकालत की

CM भगवंत मान ने पंजाब को निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यू.के. से रणनीतिक गठजोड़ की वकालत की

13 December 2025 - 10:22 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 286वें दिन पंजाब पुलिस ने 863 ग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 286वें दिन पंजाब पुलिस ने 863 ग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

13 December 2025 - 9:46 AM
Photo of एस.सी. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात

एस.सी. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात

13 December 2025 - 9:22 AM
Photo of Punjab Elections : राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए IAS/PCS पर्यवेक्षक नियुक्त किए

Punjab Elections : राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए IAS/PCS पर्यवेक्षक नियुक्त किए

12 December 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख जताया

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख जताया

12 December 2025 - 5:40 PM
Photo of अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

12 December 2025 - 3:11 PM
Photo of पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : ड्राई डे लागू, 44,000 पुलिस तैनात

12 December 2025 - 9:47 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

12 December 2025 - 9:13 AM
Photo of CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

CM भगवंत मान ने सड़क निरीक्षण में खामियां पाई, ठेकेदार को नोटिस और भुगतान रोकने के आदेश दिए

12 December 2025 - 8:37 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

जिला परिषद और पंचायत चुनाव: 44 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

11 December 2025 - 12:05 PM
Back to top button