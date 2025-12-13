पंजाब में पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक तैनात

Punjab Panchayat Elections : पंजाब में 14 दिसंबर को होने जा रहे जिला परिषद और पंचायती समितियों के आम चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

चुनाव पर्यवेक्षकों का विवरण वेबसाइट पर

आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि सभी जिलों में आइ.ए.एस./ वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारियों को ‘चुनाव पर्यवेक्षक’ नियुक्त किया गया है, जो आज से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक (अर्थात् मतगणना और परिणाम घोषित होने तक) अपने-अपने जिले में मौजूद रहेंगे और आवश्यकता अनुसार राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों संबंधी सूचित करते रहेंगे। इन नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों का विवरण राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://sec.punjab.gov.in) पर उपलब्ध है।

निगरानी के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त

इसके अतिरिक्त, आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलों (पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरन तारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला और मोगा) में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए 6 वरिष्ठ आइ.पी.एस. अधिकारियों को ‘पुलिस पर्यवेक्षक’ के रूप में नियुक्त किया है, जिनका विवरण संबंधित डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में उपलब्ध है. यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यकता महसूस हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।

