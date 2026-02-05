Punjabराज्य

पंजाब सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के प्रति सम्मान, जायज मांगों के शीघ्र समाधान का आश्वासन

Shanti Kumari5 February 2026 - 12:21 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बुधवार को पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में आजादी सेनानियों के परिवार के सदस्यों और फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी विभाग के विशेष मुख्य सचिव राजी पी. श्रीवास्तव और संयुक्त सचिव राजपाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन

बैठक के दौरान मंत्री मोहिंदर भगत ने स्वतंत्रता सेनानियों के पारिवारिक सदस्यों और संस्था के प्रतिनिधियों की मांगों को बहुत ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनकी हर जायज मांग को सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मंत्री भगत ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

भगत ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में बड़ी कुर्बानियां देकर देश को आजाद करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विभागीय और मुख्यमंत्री स्तर पर मांगों का शीघ्र समाधान

उन्होंने कहा कि जो मांगें विभागीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाएगा और जो मांगें मुख्यमंत्री या वित्त विभाग के स्तर पर हल होनी हैं, उन पर भी विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें – मजदूर कल्याण के लिए पंजाब सरकार की पहलकदमियां, सुधार, तकनीक और समर्पण से बदली तस्वीर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 February 2026 - 12:21 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मजदूर कल्याण के लिए पंजाब सरकार की पहलकदमियां, सुधार, तकनीक और समर्पण से बदली तस्वीर

मजदूर कल्याण के लिए पंजाब सरकार की पहलकदमियां, सुधार, तकनीक और समर्पण से बदली तस्वीर

5 February 2026 - 11:55 AM
Photo of श्री गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार ने शुरू किया ऐतिहासिक महाअभियान

श्री गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार ने शुरू किया ऐतिहासिक महाअभियान

5 February 2026 - 11:37 AM
Photo of शहरी विकास में प्रशासनिक सुधार: जल्द मंजूरी, विकेंद्रीकृत निर्णय और मिशन-मोड योजना

शहरी विकास में प्रशासनिक सुधार: जल्द मंजूरी, विकेंद्रीकृत निर्णय और मिशन-मोड योजना

5 February 2026 - 11:34 AM
Photo of पंजाब में सीमा पार ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, अमृतसर में 5 किलो हेरोइन समेत चार गिरफ्तार

पंजाब में सीमा पार ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, अमृतसर में 5 किलो हेरोइन समेत चार गिरफ्तार

5 February 2026 - 10:54 AM
Photo of RTI आयोग ने पी.आई.ओ.-कम-असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किया

RTI आयोग ने पी.आई.ओ.-कम-असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किया

5 February 2026 - 10:54 AM
Photo of तरन तारन में ‘बाज अख’ एंटी-ड्रोन सिस्टम से 3.925 किलो हेरोइन से भरा ड्रोन बेअसर

तरन तारन में ‘बाज अख’ एंटी-ड्रोन सिस्टम से 3.925 किलो हेरोइन से भरा ड्रोन बेअसर

5 February 2026 - 8:53 AM
Photo of मोदी–ट्रंप ‘गुप्त सौदे’ को लेकर आप का भाजपा पर हमला, कहा- इससे भारतीय किसान बर्बाद होंगे और देश का बाजार अमेरिका को सौंप दिया जाएगा

मोदी–ट्रंप ‘गुप्त सौदे’ को लेकर आप का भाजपा पर हमला, कहा- इससे भारतीय किसान बर्बाद होंगे और देश का बाजार अमेरिका को सौंप दिया जाएगा

5 February 2026 - 8:01 AM
Photo of पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान तेज, हरभजन सिंह ने लोगों से की ये अपील

पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान तेज, हरभजन सिंह ने लोगों से की ये अपील

4 February 2026 - 3:10 PM
Photo of भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

4 February 2026 - 2:30 PM
Photo of ’गैंगस्टरां ते वार’ का 15वां दिन, पंजाब पुलिस ने 666 स्थानों पर की छापेमारी, 163 व्यक्ति 2 हथियारों सहित गिरफ्तार

’गैंगस्टरां ते वार’ का 15वां दिन, पंजाब पुलिस ने 666 स्थानों पर की छापेमारी, 163 व्यक्ति 2 हथियारों सहित गिरफ्तार

4 February 2026 - 11:33 AM
Back to top button