पठानकोट में बाढ़ पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान

Ajay Yadav6 September 2025 - 10:19 AM
Punjab News :
  • पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ
  • कई परिवारों ने अपने परिजन खोए
  • पठानकोट में आठ परिवारों को मदद
  • चार परिवारों को 4 लाख रुपये मिले
  • बाकी परिवारों को जल्द सहायता दी जाएगी

Punjab News : हाल ही में आई बाढ़ की प्राकृतिक मार से जहां पंजाब की फसलें प्रभावित हुईं, पशुधन का नुकसान हुआ और लोगों के घर तबाह हुए, वहीं सबसे दुखदायी घटनाओं में कई अनमोल जिंदगियां चली गईं. सरकार हर दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ी है. यह बात पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज जिला प्रशासनिक परिसर मलिकपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

इस अवसर पर आदित्य उप्पल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, अमित मंटू हल्का इंचार्ज सुजानपुर, राकेश मीणा एस.डी.एम. पठानकोट, पवन कुमार जिला राजस्व अधिकारी, विक्रम ए.सी.जी. पठानकोट, संदीप कुमार ब्लॉक प्रधान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

कठिन समय में पंजाब सरकार इन परिवारों के साथ

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि बाढ़ के दौरान हमने बड़ी मार झेली है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारे जिले के कुछ परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया, उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पंजाब सरकार इन परिवारों के साथ है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने तुरंत पहल करते हुए इन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है.

चार परिवारों को 4 लाख रुपये मिले

उन्होंने बताया कि जिला पठानकोट में कुल 8 परिवार ऐसे हैं, जिनके सदस्य बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवा बैठे. उन्होंने कहा कि इनमें से चार परिवारों गांव अत्तेपुर के युवक जगतार, ढांगू सरां के साहिल, राजपुरा के केसव कुमार और रेसमा के परिजनों को पंजाब सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए.

उन्होंने कहा कि पंजाब में पठानकोट पहला जिला है, जहां से इस योजना की शुरुआत हुई है. इसके लिए जिला प्रशासन का भी धन्यवाद है, जिसने बहुत जल्दी कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश की. बाकी बचे 4 परिवारों के अधूरे दस्तावेज भी जल्द पूरे कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. मंत्री ने कहा कि इन परिवारों के लिए हमारी गहरी संवेदना है और प्रार्थना है कि परमात्मा उन्हें इस संकट की घड़ी से उबरने की शक्ति प्रदान करे.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

