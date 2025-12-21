पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

Harbhajan Singh ETO : लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब भर में सड़कों के उन्नयन और मरम्मत कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं और लिंक सड़कों सहित हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में बेहतर सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही।

सड़कों की मरम्मत और आधुनिकीकरण कार्य शुरू

मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि पंजाब की विभिन्न मार्केट कमेटियों में 10,262 किलोमीटर लिंक सड़कों पर विशेष मरम्मत और आधुनिकीकरण कार्य 1,543 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए हैं।

इतने करोड़ रुपए का लागत से कार्य शुरु

इसके अलावा, उनकी सरकार द्वारा लिंक सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष सहायता कार्य भी आरंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कों पर 2,920 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किए जा रहे हैं और प्लान सड़कों के लिए 2,834 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन हेतु 2,363 करोड़ रुपये की लागत से विशेष पहल की गई है।

कड़ी निगरानी रखने के निर्देश

उन्होंने बताया कि प्लान सड़कों और लिंक सड़कों के लिए टेंडर पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं और साइट पर कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभागीय अधिकारियों को अवसंरचना कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके।

सड़क सुरक्षा कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सड़क निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण भी कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से चल रहे कार्यों की गति तेज करने को भी कहा, ताकि बिटुमिनस लेयर को छोड़कर सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

मौजूदा कोहरे के मौसम को देखते हुए हरभजन सिंह ईटीओ ने विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक साइट पर सड़क सुरक्षा कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के निर्देश

मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को कार्यों के समयबद्ध और सुरक्षित समापन के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता और अरशदीप सिंह तथा विभाग के अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप