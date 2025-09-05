Punjabराज्य

बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

Anup Tiwari5 September 2025 - 3:44 PM
2 minutes read
Punjab Floods
शिवराज सिंह चौहान से मिले कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां

Punjab Floods : बाढ़ के कारण कठिन दौर से गुजर रहे देश के अन्न भंडार पंजाब के लिए, आज राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और बड़ा विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे चार लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव

खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर पड़े गंभीर असर को उजागर किया. अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के उपरांत खुड्डियां ने चौहान का स्वागत किया, जो बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित किसानों से मिलने के लिए राज्य के दौरे पर आए थे.

बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान को उजागर करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी की चपेट में आई हैं. कटाई के सीजन से कुछ सप्ताह पहले, धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि इस तबाही के नतीजे स्वरूप किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है. पशुधन को हुए नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर पड़ा है.

केंद्रीय खाद्य पूल में पंजाब का अहम योगदान

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का विशेष योगदान है और एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते पंजाब केंद्रीय खाद्य पूल में अहम योगदान देता है. हालांकि बाढ़ के कारण फसलें, कृषि बुनियादी ढांचा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली कृषि पर भारी दबाव है, इसलिए इस क्षेत्र को फिर से जीवित करने और किसानों को तत्काल सहायता देने की आवश्यकता है.

बाढ़ पीड़ितों को कम मुआवजा मिलना चिंताजनक

बाढ़ पीड़ितों के लिए नगण्य मुआवजे पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का मौजूदा मुआवजा 6,800 रुपये प्रति एकड़ है, जो कि किसानों के वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुआवजे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाए.

खुड्डियां ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) के 8,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की भी मांग की. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें : अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari5 September 2025 - 3:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

5 September 2025 - 3:24 PM
Photo of सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

5 September 2025 - 3:01 PM
Photo of अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

5 September 2025 - 1:15 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Photo of मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

5 September 2025 - 9:02 AM
Photo of मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

मेरठ के भराला गांव में ‘न्यूड गैंग’ का आतंक, खेतों से गुजरने में डर रही महिलाएं

5 September 2025 - 8:14 AM
Photo of उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री सैनी का संवाद: नवाचार, विकास और रोजगार पर विशेष चर्चा

4 September 2025 - 10:11 PM
Photo of संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

संघर्ष के समय एकजुट पंजाब: PPHC कर्मचारियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत कोष में दी एक दिन की तनख्वाह

4 September 2025 - 9:31 PM
Back to top button