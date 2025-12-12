Punjab

Punjab Elections : राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए IAS/PCS पर्यवेक्षक नियुक्त किए

Karan Panchal12 December 2025 - 6:04 PM
Punjab Elections
Punjab Elections : राज्य में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायती समितियों के चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है। आयोग ने बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट

राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि जिला परिषद और पंचायती समितियों के चुनावों की निगरानी के लिए सभी जिलों में IAS और वरिष्ठ PCS अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी आज से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक- मतगणना और परिणाम घोषित होने तक- अपने-अपने जिलों में मौजूद रहेंगे और आवश्यक जानकारी आयोग को देते रहेंगे। इन पर्यवेक्षकों की पूरी सूची राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://sec.punjab.gov.in) पर उपलब्ध है।

उम्मीदवार कर सकते हैं संपर्क

इसके साथ ही, चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरन तारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला और मोगा जिलों में 6 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके विवरण संबंधित डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में उपलब्ध हैं। किसी उम्मीदवार को जरूरत हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।

