Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 253वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 303 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 78 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 106 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार नशा तस्करों की कुल संख्या 35,925 हो गई है।

इन छापों के दौरान पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 700 ग्राम हेरोइन, 3050 नशीली गोलियाँ और 57,910 रूपये ड्रग मनी बरामद की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को पूरी तरह नशामुक्त राज्य बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ इस मुहिम की प्रभावी निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

इस अभियान के दौरान 70 गज़ेटेड अधिकारियों की देखरेख में 900 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की। दिनभर चले इस ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने 322 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति एन्फोर्समेंट (इन्फोर्समेंट), डी-अडिक्शन (डी-एडिक्शन) और प्रिवेंशन (प्रिवेंशन ) लागू की है। इस रणनीति के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 32 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए तैयार किया, ताकि वे स्वस्थ जीवन की ओर लौट सकें।

