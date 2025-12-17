Punjab News : ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर राज चौहान ने आज पंजाब विधानसभा का दौरा किया. उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और भाई भी मौजूद थे. इस अवसर पर उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. वे ब्रिटिश कोलंबिया के पहले पंजाबी स्पीकर हैं और लंबे समय से कनाडा में रह रहे भारतीयों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं. वे कनाडा में लंबे समय से सेवा निभा रहे हैं, जो पंजाबियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है.

पंजाब-कनाडा व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर

स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि कनाडा की धरती पर एक “दूसरा पंजाब” बसता है, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है. ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर ने पंजाब के साथ व्यापार बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान की इच्छा व्यक्त की, ताकि दोनों देश इसका लाभ उठा सकें.

दोनों सभाएं वेस्टमिंस्टर परंपरा से जुड़ी

ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया की विधानसभा और पंजाब विधानसभा में बहुत समानताएं हैं, उन्होंने कहा कि दोनों सभाएं वेस्टमिंस्टर परंपरा से जुड़े लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं, जिनमें जन भागीदारी, शासन में पारदर्शिता, समिति प्रणाली और कानून के शासन को बनाए रखना शामिल है, उन्होंने संबंधित संस्थानों के सर्वात्तम अभ्यासों पर विचार-विमर्श की आशा भी व्यक्त की, जिसमें सुरक्षा, सेवाएं प्रदान करने, प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और सदस्यों के लिए निरंतर शिक्षा शामिल है.

स्पीकर ने जताया धन्यवाद

इस अवसर पर स्पीकर संधवां के साथ विधायक नरिंदर कौर भराज, विधायक रजनीश दहिया और विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. स्पीकर ने उन्हें पंजाब की पारंपरिक लोक कढ़ाई फुलकारी के साथ-साथ लोही (शॉल) और सिखी से संबंधित चिन्ह भेंट किए. इस अवसर पर ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर ने पंजाब विधानसभा के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद किया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया.

