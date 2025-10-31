Uttar Pradeshमौसम

यूपी में प्रदूषण का स्तर घटा, मेरठ और नोएडा में राहत- लखनऊ की हवा सबसे साफ

Ajay Yadav31 October 2025 - 7:58 AM
UP Air Quality :
  • यूपी की हवा में हल्की राहत
  • मेरठ में प्रदूषण घटा थोड़ा
  • नोएडा-गाजियाबाद में धुंध छाई
  • लखनऊ की हवा सबसे साफ
  • एयर इंडेक्स नीचे दो सौ पार

UP Air Quality : उत्तर प्रदेश में मौसम में आए बदलाव का असर अब हवा की गुणवत्ता पर साफ दिखने लगा है. दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर से लगे जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई हैं. जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. हालांकि, शुक्रवार 31 अक्टूबर को इन इलाकों में हवा में हल्का सुधार देखने को मिला है और एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 300 के नीचे आ गया है.

अब हवा में मामूली सुधार से राहत

यूपी में दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे जिलों में पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई थी. मेरठ तो लगातार कई दिनों तक प्रदेश का सबसे प्रदूषित जिला रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया था. जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है. हालांकि, शुक्रवार को स्थित में कुछ सुधार देखा जा रहा है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है.

मेरठ में हवा पहले से बेहतर

वहीं केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ के पल्लवपुरम में आज सुबह छह बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 217 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है. जबकि जयभीम नगर एक्यूआई 178 और गंगा नगर में एक्यूआई 152 रिकॉर्ड किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है. यानी यहां हवा अब पहले से काफी बेहतर दिख रही है.

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. लोनी में प्रदूषण स्तर 298 रिकॉर्ड की गई है, वसुंधरा इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर 286 और संजय नगर में एक्यूआई 204 दर्ज किया गया, जो ख़राब श्रेणी में आता है.

लखनऊ की हवा रही सबसे साफ

इसके अलावा नोएडा और मुजफ्फरनगर में भी हवा में प्रदूषण की स्तर घटा है. नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 263, सेक्टर-1 में 246 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता हैं. वहीं, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक्यूआई घटकर 181 यानी मध्यम स्तर पर आ गया. मुजफ्फरनगर में एक्यूआई 194 रिकॉर्ड किया गया. राजधानी लखनऊ में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई हैं. अधिकांश इलाकों में वायु स्तर ग्रीन जोन में दर्ज किया गया. अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र में एक्यूआई 52, गोमती नगर में 34, लालबाग में 56 रिकॉर्ड किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है.

