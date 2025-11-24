Pakistan Blast : पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह अर्धसैनिक बल (FC) के मुख्यालय पर कुछ बंदूकधारियों ने हमला किया. रॉयटर्स के अनुसार, फायरिंग की आवाज सुनते ही पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया. स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने मुख्यालय की ओर से बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनी. वहीं, तहरीक-ए-तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

हमले का समय

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी (FC) मुख्यालय पर सोमवार सुबह 8:10 बजे हमला हुआ. हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को बंद कर दिया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया. सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हमले में दो धमाके हुए और हमलावरों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद अफरातफरी मच गई.

तीन आतंकवादी ढेर

पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया. हमले में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया. जबकि मुख्यालय के गेट पर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया. सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इस घटना की पुष्टि की है.

आतंकी घटनाओं में वृद्धि

बता दें कि पाकिस्तान में विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा (KP) और बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है. नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने सरकार के साथ शांति समझौता समाप्त कर दिया था और सुरक्षा बलों, पुलिस और अन्य अधिकारियों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी. इसी साल सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में FC मुख्यालय पर किए गए हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, जिसमें छह सैनिक शहीद और पांच आतंकवादी ढेर हुए थे.

यह भी पढ़ें सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विपक्ष ने उठाए सवाल-सुशासन और कानून-व्यवस्था पर नई बहस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप