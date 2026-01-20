Other Statesराष्ट्रीय

Operation Trashi-1 : किश्तवाड़ में आतंकवादियों का ठिकाना नष्ट, तीसरे दिन भी तलाश जारी

Operation Trashi-1
Operation Trashi-1 : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्राशी-I लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आतंकियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान सुरक्षाबलों ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

भारी मात्रा में राशन बरामद

भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। इसमें भारी मात्रा में राशन, ताजी सब्जियां, अधपके अंडे, इंस्टेंट नूडल्स, गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, गेहूं का आटा, आदि सामान जमा था। पत्थरों से बनाए गए हाइड आउट को तिरपाल से छिपाया गया था।

आतंकियों को मिली लोकल सपोर्ट- दावा

सुरक्षाबलों का दावा है कि इतना सामान लोकल सपोर्ट से आतंकियों तक पहुंचा होगा। क्योंकि सप्लाई सिर्फ सीमा पार से नहीं हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घने जंगल के बीच ढलान पर बना ठिकाना दूर से भी दिखाई नहीं देता था। यह आतंकियों की बड़ी प्लानिंग को दिखाया है। भारतीय सेना ने बिलावर, कठुआ में आतंकियों के छोटे-बड़े 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है।

इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को घेर लिया गया है और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए लगातार कहा जा रहा है। हालांकि, आतंकियों की ओर से की जा रही फायरिंग के चलते अभियान को बेहद सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज के पैरा कमांडो, जम्मू-कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान शामिल हैं। इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि आतंकियों के भागने का कोई रास्ता न बचे।

घने जंगलों की ओर फरार हुए आतंकी

बता दें कि यह अभियान रविवार को शुरू किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी समूह के फंसे होने की संभावना है। इसी दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पैरा कमांडो शहीद हो गया, जबकि सात अन्य जवान घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों की ओर से अचानक फेंके गए ग्रेनेड के छर्रे लगने से जवान घायल हुए। इसके बाद आतंकी घने जंगलों की ओर फरार हो गए।

