Road Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड़ पर कोहरे के कारण बड़ी दुर्घटना हुई। हादसे में एक के बाद एक करीब 20 वाहन आपस में टकरा गए, वहीं दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह घायल हैं। भीषण हादसे से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

युवक का पैर कटकर हुआ अलग

हादसा इतना भयानक था कि सद्दाम नाम के युवक का पैर कटकर अलग हो गया, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। लोगों ने बताया कि सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। अचानक ब्रेक लगने के बाद पीछे से आ रहे वाहन एक-दूसरे से भिड़ते चले गए।

इस हादसे में कार, पिकअप और अन्य निजी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची, और घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस प्रशासन ने दिए निर्देश

हादसे की सूचना मिलते ही एएसपी बागपत प्रवीण चौहान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया और यातायात फिर से सुचारु कराने के निर्देश दिए। सूचना मिलने पर एएसपी खेकड़ा सीएचसी भी मौके पर पहुंचे, और घायलों को इलाज के लिए डॉक्टरों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले भी हाईवे पर कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील

कोहरे के कारण लगातार हो रही घटनाओं ने प्रशासन और वाहन चालकों के लिए चिंता बढ़ा दी है, वहीं पुलिस ने लोगों से कोहरे के दौरान सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की खास अपील की है।

ये भी पढ़ें- पटना में नाबालिग बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, धड़ की जांच में जुटी पुलिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप