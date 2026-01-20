Bihar Crime : बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिक बच्चे का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में दहशत है। घटना नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह इलाके की बताई जा रही है। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

आसपास के इलाके में सनसनी है। पुलिस गहन जांच के बाद भी बच्चे का धड़ नहीं मिला है। बच्चे का धड़ बरामद ना होने पर पुलिस ने सिर को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है।

धारदार हथियार इस्तेमाल

प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई है कि अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से बच्चे का सिर काट उसे गंगा किनारे फेंक दिया होगा, जिसे कुत्तों द्वारा सड़क पर लाया गया होगा। हालांकि मामले की असली जानकारी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी।

जांच के लिए बुलाई गई टीम

पुलिस अधिकारी पर अपर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि बच्चे की हत्या किसी तेज हथियार से की गई होगी। आसपास की जगह की तलाश की जा रही है। कटा हुआ सिर जहां से मिला है इसके अगल-बगल के इलाके की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा कटे हुए सिर के नीचे के हिस्से की भी तलाश की जा रही है। मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए टीम को बुलाया गया है।

हर कड़ी की जांच कर रही पुलिस

बहरहाल पुलिस हर कड़ी की जांच की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है।

