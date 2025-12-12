Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

Ajay Yadav12 December 2025 - 9:13 AM
Punjab News :
'युद्ध नशों विरुद्ध' के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने 85 तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” के 285वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 338 स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में 74 एफआईआर दर्ज कर 85 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 285 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 40,109 हो गई है.

335 नशीली गोलियाँ और 800 रुपये बरामद

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों से 2 किलो हेरोइन, 335 नशीली गोलियाँ और 800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है.

राज्यभर में 338 जगह छापेमारी

इस ऑपरेशन के दौरान 75 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 338 स्थानों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 339 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

38 ने नशा छोड़ने की सहमति दी

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति- प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) यानी (ईडीपी) लागू की है. इसी रणनीति के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 38व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए सहमति दिलाई है.

