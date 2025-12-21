Punjab

पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

Ajay Yadav21 December 2025 - 9:25 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

Punjab News : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब भर में पारदर्शी, जवाबदेह और लोक-पक्षीय राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने कहा कि इस स्पष्ट उद्देश्य के तहत राज्य सरकार द्वारा जरूरी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच के लिए तहसील और सब-तहसील इमारतों के निर्माण और उद्घाटन संबंधी साल 2025 के दौरान ढांचागत और समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है.

नई एस.डी.एम कॉम्प्लेक्स अब कार्यशील

राजस्व मंत्री ने कहा कि जन सुविधा को मुख्य रखते हुए कई सब-डिवीजन और तहसील कॉम्प्लेक्सों का काम पूरा हो चुका है, जो अब कार्यशील हैं, उन्होंने बताया कि साल 2025 के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 9 जून, 2025 को जिला पटियाला के दूधन साधां में एस.डी.एम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. इसके बाद जिला मालेरकोटला के अहमदगढ़ और अमरगढ़ में 18 जुलाई, 2025 को एस.डी.एम कॉम्प्लेक्सों का उद्घाटन किया गया. इसी तरह जिला गुरदासपुर के बटाला में 8 नवंबर, 2025 को एस.डी.एम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये पहलकदमियां लोगों को उनके घरों के नजदीक ही राजस्व विभाग की सेवाओं सहित अन्य जरूरी सेवाएं सुचारू ढंग से प्रदान कर रही हैं.

नई राजस्व इमारतें आधुनिक और सुचारू

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सभी नई बनी राजस्व इमारतों को आधुनिक सुविधाओं, जन सुविधाओं और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है, उन्होंने आगे कहा कि जमीन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल से संबंधित सेवाओं को सुचारू बनाया जा रहा है ताकि देरी को कम किया जा सके और लोग सरकारी दफ्तरों में बार-बार चक्कर लगाने
की परेशानी से बच सकें, उन्होंने कहा कि मान सरकार लोगों की परेशानी को कम करने के लिए इस स्पष्ट इरादे से काम कर रही है कि राजस्व प्रशासन किसान-पक्षीय और नागरिक-मुखी हो.

गांवों को करीब लाकर राजस्व सेवाओं में सुधार

राजस्व मंत्री ने आगे बताया कि कई गांवों के निवासियों, जिन्हें पहले राजस्व सेवाओं के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, को लंबे समय से दरपेश मुश्किलों का हल करते हुए साल 2025 के दौरान राज्य के कुछ गांवों की स्थिति में बदलाव किया गया. गांव नमोल को सब-तहसील चीमा से निकालकर सब-तहसील सुनाम उधम सिंह वाला, जिला संगरूर के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किया गया. इसी तरह जिला पटियाला में गांव महड़ू, टिवाणा और तासलपुर को सब-डिवीजन और तहसील दूधन साधां से जिला पटियाला की ही सब-तहसील घनौर में शामिल किया गया.

लुधियाना और मोहाली में नई सब-तहसील

उन्होंने बताया कि जिला पटियाला की सब-डिवीजन और तहसील राजपुरा के आठ गांवों मानकपुर, खेड़ा गज्जू, उरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदित्तपुरा, हदित्तपुरा और लहलां को तहसील और जिला एस.ए.एस. नगर मोहाली के अधीन सब-तहसील बनूड़ में शामिल किया गया. इसके अलावा 2025 के दौरान तहसील लुधियाना (पूर्वी) के सात गांव और तहसील लुधियाना (पश्चिमी) के दो गांव (महाल बगात, सलेम टाबरी, फामड़ा, तरफ सेखेवाल, तरफ पीरूबंदा, तरफ बूरड़ा, तरफ नूर भैणी, तरफ काराबारा और हैबोवाल कलां) को शामिल करके एक नई सब-तहसील लुधियाना (उत्तरी) बनाई गई जिससे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने को और मजबूती मिली.

ये भी पढ़ें- पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 December 2025 - 9:25 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

21 December 2025 - 7:57 AM
Photo of इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

20 December 2025 - 6:50 PM
Photo of नेत्रहीन यूनियनों को बड़ी राहत, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की महत्वपूर्ण घोषणा

नेत्रहीन यूनियनों को बड़ी राहत, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की महत्वपूर्ण घोषणा

20 December 2025 - 5:55 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतोज में ग्रामीणों से की मुलाकात, जानिए क्या कहा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतोज में ग्रामीणों से की मुलाकात, जानिए क्या कहा

20 December 2025 - 1:36 PM
Photo of विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

20 December 2025 - 1:05 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

20 December 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

20 December 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

20 December 2025 - 11:31 AM
Photo of Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

20 December 2025 - 11:30 AM
Photo of पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

20 December 2025 - 10:41 AM
Back to top button