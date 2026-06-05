Mohar Murder Case : पंजाब के मोहाली के सेक्टर-66 (फेज-11) से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने दफ्तर के अंदर घुसकर अपनी पूर्व प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच को आगे बढ़ा रही है।

दफ्तर में घुसकर गर्दन पर किए ताबड़तोड़ वार

यह खौफनाक मंजर कल शाम करीब 7 बजे एक निजी कंपनी के दफ्तर में देखने को मिला। पटियाला की रहने वाली डिंपल अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसका पूर्व प्रेमी हरविंदर सिंह उर्फ हैरी मान वहां आ धमका। दोनों के बीच पहले बहस हुई और देखते ही देखते हरविंदर ने डिंपल पर चाकू से हमला कर दिया। डीएसपी हरसिमरन सिंह बल के मुताबिक, आरोपी ने मृतका की गर्दन पर पीछे से करीब 25 से 30 बार वार किए। दफ्तर में अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद कर्मचारियों में चीख-पुकार मच गई।

ब्रेकअप से परेशान था आरोपी

पुलिस के अनुसार, मृतका डिंपल और आरोपी हरविंदर पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपसी अनबन के चलते करीब छह महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद से ही हरविंदर मानसिक तनाव में था। वह लगातार डिंपल पर दोबारा रिश्ता बनाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन डिंपल ने उससे दूरी बना ली थी। पुलिस का मानना है कि यह मामला एकतरफा प्यार और सनक का है, जहां आरोपी ने रिश्ता टूटने के बदले में इस खूनी खेल को अंजाम दिया।

वारदात के बाद खुदकुशी की कोशिश

डिंपल को लहूलुहान करने के बाद आरोपी हरविंदर ने उसी चाकू से खुद पर भी कई वार कर डाले और आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरविंदर का इलाज अभी चल रहा है।

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी के होश में आने का इंतजार

मोहाली पुलिस ने इस मामले में शुरुआती जांच के तहत आरोपी के एक सहकर्मी को हिरासत में लिया है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। डीएसपी ने बताया कि आरोपी हरविंदर के माता-पिता विदेश में रहते हैं। फिलहाल आरोपी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही आरोपी होश में आएगा, उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पंजाब के मोहाली के सेक्टर-66 (फेज-11) से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने दफ्तर के अंदर घुसकर अपनी पूर्व प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल… pic.twitter.com/Co6nZcfD53 — हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) June 5, 2026

ये भी पढ़ें – राज्यसभा की राह पर पवन खेड़ा, कांग्रेस ने जताया भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप