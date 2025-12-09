Punjab

मोगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 2 आरोपियों से 80 ग्राम हेरोइन जब्त, NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज

Ajay Yadav9 December 2025 - 9:50 AM
Punjab News :
फटाफट पढ़ें:

  • मोगा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
  • दो आरोपियों से कुल 80 ग्राम हेरोइन बरामद
  • दलजीत सिंह और लवप्रीत सिंह गिरफ्तार
  • दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज
  • आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा

Moga police : मोगा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है. थाना कोटईसे खां के सहायक थानेदार कश्मीर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर टीम ने दोपहर बाद दाना मंड़ी, गांव मंदर के पास पहुंची और जांच की. इस दौरान दलजीत सिंह उर्फ राहुल, निवासी गांव शाह अब्बू बुक्कर, फिरोजपुर को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इसी अभियान के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए दो अन्य व्यक्तियों को भी काबू किया और कुल 80 ग्राम हेरोइन जब्त की गई.

10 ग्राम हेरोइन बरामद

थाना अजीतवाल के हवलदार जुझार सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान चूहड़चक्क रोड पुल के पास लवप्रीत सिंह उर्फ बुलारा, निवासी गांव चूहड़चक्क को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. दोनों आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं. जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को जल्द ही माननीय अदालत में पेश किया जाएगा.

