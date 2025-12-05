Ludhiana Feed Factory Fire : लुधियाना स्थित संत साहिब आयल मिल्स पशुओं का चारा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। जिसके बाद फैक्ट्री में माहौल तनावपूर्ण हो गया। फैक्ट्री पहुंचे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। बाहर स्थित लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को साझा की। फायर ब्रिगेड टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

कच्चे माल के भंडार में अचानक आग

फायर ब्रिगेड के दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझानी शुरू की। उधर, सूचना मिलने पर थाना सलेम टाबरी की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वर्करों ने बताया कि उन्हें अचानक कच्चे माल से धुआं और जलने की बदबू महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझ पाते, कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरे कच्चे माल के भंडार को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल भयानक आग लगने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हर्षवीर संधू ने बताया कि आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। फायर ब्रिगेड आग को काबू कर रही है और उसके बाद जांच को अंजाम तक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन मालिकों से बातचीत के बाद ही किया जा सकता है।

