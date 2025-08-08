Uttar Pradesh

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

  • लखनऊ की युवती ने बनवाया योगी का टैटू
  • टैटू में लिखा “माननीय प्रधानमंत्री योगी”
  • योगी के काम से प्रभावित हूं: हिमांशी
  • वीडियो और तस्वीरें हो रहीं वायरल
  • लोगों को हिमांशी का लगाव पसंद आया

UP News : उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक युवती ने अपनी बांह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवाया. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं और अपनी दीवानगी भी अक्सर जाहिर करते हैं, लेकिन लखनऊ की एक युवती ने तो इन सब को पीछे छोड़ दिया. वे सीएम योगी की इतनी बड़ी फैन निकली कि उसने बांह पर उनका टैटू बनवा लिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे का टैटू बनवाया

बता दें कि इस युवती का नाम हिमांशी है. जिसने अपनी बांह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे का टैटू बनवाया है, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. टैटू की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के नीचे हिमांशी ने उन्हें “प्रधानमंत्री” लिखा है.

सीएम योगी के प्रति लगाव काफी पसंद आ रहा

हिमांशी के बांह पर बने इस टैटू पर देखा जा सकता है कि उसने सीएम योगी की तस्वीर के नीचे लिखा है- ‘योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री जी’. हिमांशी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों को हिमांशी का सीएम योगी के प्रति लगाव काफी पसंद आ रहा है.

योगी के काम से प्रभावित हूं

सीएम योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवाने पर हिमांशी का कहना है कि वे मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उनके काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित है. हिमांशी ने कहा की योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं के लिए भयमुक्त माहौल बनाया है. उससे वे बहुत खुश है.

वीडियो और तस्वीरें हो रहीं वायरल

हिमांशी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं देर रात तक भी ऑफिस और दफ्तरों में काम कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि उनका सीएम योगी के प्रति एक भावनात्मक लगाव है, वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं. इसलिए उन्होंने अपने हाथ पर सीएम योगी की तस्वीर का टैटू बनवाने के मन बनाया. हिमांशी के इस टैटू को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

