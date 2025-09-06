Punjab

AAP के सभी सांसदों द्वारा विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान

Ajay Yadav6 September 2025 - 11:10 AM
2 minutes read
Punjab News :
AAP के सभी सांसदों द्वारा विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान

फटाफट पढ़ें

  • आप सांसदों ने बाढ़ राहत को फंड दिया
  • पाठक ने 5Cr, राघव ने 3.6Cr दिए
  • सीचेवाल, हरभजन ने मदद की
  • नाव, टैंकर, मशीनों को फंड मिला
  • सतलुज, बांध मरम्मत को राशि दी

Punjab News : पंजाब में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अपने विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए उपयोग करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही आप के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.

राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपने सांसद फंड से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया. इसी तरह राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों के लिए अपने सांसद फंड से 3.60 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया.

संत सीचेवाल ने फंड से 50 लाख की मदद का ऐलान

राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल लगातार कई दिनों से कपूरथला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राहत कार्य चला रहे हैं और उन्होंने अपने सांसद फंड से 50 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है. इसके अलावा उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता नंबर भी जारी किए हैं. राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने अपने फंड से मोबाइल टैंकरों और फॉगिंग मशीनों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए हैं. इसके अलावा फिरोजपुर के लिए 17.32 लाख रुपए की तीन नावें, कपूरथला के लिए दो नावें और गुरदासपुर के लिए एक नाव के लिए फंड जारी किये हैं. जालंधर के लिए चार नावों का ऐलान किया गया है.

अमृतसर के लिए 20 लाख रुपए जारी किए

होशियारपुर से लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने सांसद फंड से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है. यह राशि जिले के विभिन्न बांधों को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी. संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर, जो अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, ने जिला प्रशासन अमृतसर को अपने सांसद फंड से 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया. राज्यसभा सदस्य डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने भी अपने सांसद फंड से अमृतसर के लिए 20 लाख रुपए जारी किए हैं.

आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग ने नवांशहर जिले के बेला ताजोवाल में सतलुज नदी के किनारों का जायजा लेने के अलावा मोहाली जिले के नयागांव से गुजरने वाले पटियाला की राव से लगी सड़क पर बने गड्ढों का भी जायजा लिया. श्री कंग ने बेला ताजोवाल स्थित सतलुज के बांध को मजबूत करने के लिए सांसद फंड से 20 लाख रुपए तुरंत जारी कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 September 2025 - 11:10 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

6 September 2025 - 4:30 PM
Photo of बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

6 September 2025 - 3:06 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

6 September 2025 - 1:17 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

6 September 2025 - 12:40 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने भाओवाल में 24 घंटे राहत कैंप की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिलेगी मदद

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने भाओवाल में 24 घंटे राहत कैंप की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिलेगी मदद

6 September 2025 - 11:38 AM
Photo of पठानकोट में बाढ़ पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान

पठानकोट में बाढ़ पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान

6 September 2025 - 10:19 AM
Photo of जे.एम. मीनू मल्होत्रा का चंडीगढ़ दौरा: पंजाब में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा

जे.एम. मीनू मल्होत्रा का चंडीगढ़ दौरा: पंजाब में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा

5 September 2025 - 8:01 PM
Photo of पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

5 September 2025 - 6:28 PM
Photo of शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

5 September 2025 - 5:06 PM
Photo of बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

5 September 2025 - 4:18 PM
Back to top button