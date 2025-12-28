Haryanaराज्य

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरखौदा विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. आज की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह हरियाणा के विकास और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़े होने का प्रमाण है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और लगातार लोगों के हित में कार्य कर रही है. हरियाणा प्रदेश में 250 स्थानों पर अटल लाइब्रेरीज खोली गई हैं. साथ ही, प्रदेश की माता और बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है.

महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता

योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,100 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है. वहीं, आज प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है. सोनीपत जिले में 2 लाख 56 हजार बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोनीपत में 7,366 मकान बनाकर लोगों को दिए गए हैं.

मुख्य पार्क के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी

वहीं, खरखौदा में थाना चौक और दिल्ली चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरखौदा में एक मुख्य पार्क के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए हैं. खरखौदा में स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साढ़े 3 करोड़ रुपए जारी किए. साथ ही, कूड़े के निपटान के लिए प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ 37 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की.

पीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण योजना

खरखौदा में भूमि उपलब्धता के आधार पर एक रेस्ट हाउस बनाया जाएगा, जिसका निर्माण 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से होगा. साथ ही, पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कों का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरखौदा के अन्य विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की है.

