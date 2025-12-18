Punjab

कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड : मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

Punjab News :
कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड : मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान एसएएस नगर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कबड्डी खिलाड़ी की हत्या मामले में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस टीमों द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी के दौरान बेअसर कर दिया गया. बुधवार को लालड़ू में हुई इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोपी की पहचान हरपिंदर उर्फ मिड्ढी के रूप में की, जो तरनतारन के नौशहरा पन्नुआं का रहने वाला है, उन्होंने कहा कि गोलीबारी के दौरान उक्त आरोपी को गोलियां लगीं और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कबड्डी खिलाड़ी-कम-प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की 15 दिसंबर को मोहाली में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

हत्या मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस टीमों ने इस मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान तरनतारन के रहने वाले ऐशदीप सिंह के रूप में हुई है और वह इस समय रूस में रह रहा था. ऐशदीप, जो डोनी बल के निर्देशों पर इस हत्या को अंजाम देने के लिए 25 नवंबर को भारत आया था, को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह मस्कट भागने की योजना बना रहा था.

हरपिंदर मिड्ढी की तलाश में छापेमारी

एसएसपी ने कहा कि आरोपी ऐशदीप सिंह द्वारा उसके साथी हरपिंदर मिड्ढी, जिसने गोलीबारी करने वालों की सहायता की थी और जो उसके साथ फरार होने की फिराक में था, के बारे में दी गई जानकारी पर सक्रियता से कार्रवाई करते हुए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई में इंस्पेक्टर सुमित मोर, इंस्पेक्टर पुष्विंदर सिंह और इंस्पेक्टर मलकीत सिंह की पुलिस पार्टियों ने लालड़ू में झरमल नदी के पास अंबाला-लालड़ू हाईवे पर उक्त बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की.

मुठभेड़ में संदिग्ध ढेर

उन्होंने कहा कि पुलिस पार्टी को देखकर संदिग्ध हरपिंदर मिड्ढी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, जिस कारण दो पुलिसकर्मी – हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह और कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. आत्मरक्षा में जब पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की तो संदिग्ध घायल हो गया और उसे सिविल अस्पताल डेराबस्सी ले जाया गया, जहां घावों के असहनीय दर्द के कारण वह दम तोड़ गया.

एक और आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी, जिसकी पहचान जुगराज सिंह के रूप में हुई है, को अमृतसर ग्रामीण पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और बाकी आरोपियों को पकडने के लिए छापेमारी की जा रही है.

