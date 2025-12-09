INS Koch : ट्राई-सर्विसेज मिलिट्री डिस्प्ले के समापन समारोह को दर्शाते ऐतिहासिक कार्यक्रम में, भारतीय नौसेना के प्रमुख कोलकाता-क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आई.एन.एस. कोच्चि (डी64) के स्केल-डाउन मॉडल का उद्घाटन महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई.) में किया गया. भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना दिवस-2025 पर प्रस्तुत किए गए इस मॉडल का उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ए.वी.एस.एम., एन.एम., वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा किया गया.

22 पूर्व कैडेट नौसेना में कमीशंड अधिकारी

इस जहाज मॉडल की स्थापना के साथ एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. परिसर अब तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुख उपकरणों का केंद्र बन गया है, जिससे युवा कैडेटों को प्रेरणा देने के लिए एक समग्र और अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा. संस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास यह भी है कि इसके 22 पूर्व कैडेट भारतीय नौसेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, जिनमें से दो कैडेट हाल ही में एजिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए.

पंजाब की समुद्री विरासत का परिचय

एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. के कैडेटों और शेमरॉक सीनियर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने पंजाब की समुद्री विरासत का उल्लेख करते हुए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा, समुद्री हितों की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया.

चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार करेंगे

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन से हुई बातचीत और वास्तविक सैन्य उपकरणों के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी कैडेटों में नेतृत्व, टीमवर्क और समस्या-समाधान जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायक होगी. यह कार्यक्रम कैडेटों में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना को भी मजबूत करेगा, जो उन्हें रक्षा सेवाओं सहित चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार करेगा, उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन युवाओं को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखते हैं और उनके लिए आवश्यक संसाधन व अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं.

देश और नौसेना की प्रतिष्ठा बढ़ाने का लक्ष्य

एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. के डायरेक्टर मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने इस बहुमूल्य योगदान के लिए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का आभार व्यक्त किया. उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए और अधिक योग्य अधिकारियों को तैयार करने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि देश, राज्य और भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सके.

