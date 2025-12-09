Punjab

एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. में INS Koch मॉडल का उद्घाटन, कैडेटों को नौसेना और चुनौतीपूर्ण करियर के लिए प्रेरणा

Ajay Yadav9 December 2025 - 10:31 AM
2 minutes read
INS Koch :
एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. में INS Koch मॉडल का उद्घाटन, कैडेटों को नौसेना और चुनौतीपूर्ण करियर के लिए प्रेरणा

INS Koch : ट्राई-सर्विसेज मिलिट्री डिस्प्ले के समापन समारोह को दर्शाते ऐतिहासिक कार्यक्रम में, भारतीय नौसेना के प्रमुख कोलकाता-क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आई.एन.एस. कोच्चि (डी64) के स्केल-डाउन मॉडल का उद्घाटन महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई.) में किया गया. भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना दिवस-2025 पर प्रस्तुत किए गए इस मॉडल का उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ए.वी.एस.एम., एन.एम., वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा किया गया.

22 पूर्व कैडेट नौसेना में कमीशंड अधिकारी

इस जहाज मॉडल की स्थापना के साथ एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. परिसर अब तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुख उपकरणों का केंद्र बन गया है, जिससे युवा कैडेटों को प्रेरणा देने के लिए एक समग्र और अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा. संस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास यह भी है कि इसके 22 पूर्व कैडेट भारतीय नौसेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, जिनमें से दो कैडेट हाल ही में एजिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए.

पंजाब की समुद्री विरासत का परिचय

एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. के कैडेटों और शेमरॉक सीनियर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने पंजाब की समुद्री विरासत का उल्लेख करते हुए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा, समुद्री हितों की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया.

चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार करेंगे

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन से हुई बातचीत और वास्तविक सैन्य उपकरणों के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी कैडेटों में नेतृत्व, टीमवर्क और समस्या-समाधान जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायक होगी. यह कार्यक्रम कैडेटों में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना को भी मजबूत करेगा, जो उन्हें रक्षा सेवाओं सहित चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार करेगा, उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन युवाओं को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखते हैं और उनके लिए आवश्यक संसाधन व अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं.

देश और नौसेना की प्रतिष्ठा बढ़ाने का लक्ष्य

एम.आर.एस.ए.एफ.पी.आई. के डायरेक्टर मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने इस बहुमूल्य योगदान के लिए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का आभार व्यक्त किया. उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए और अधिक योग्य अधिकारियों को तैयार करने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि देश, राज्य और भारतीय नौसेना की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सके.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 December 2025 - 10:31 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक नाबालिग सहित 6 व्यक्ति हथियार सहित गिरफ्तार

सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक नाबालिग सहित 6 व्यक्ति हथियार सहित गिरफ्तार

9 December 2025 - 3:21 PM
Photo of दक्षिण कोरिया की कंपनियों को पंजाब में निवेश का आमंत्रण, सीएम मान ने साझा की विकास और नवाचार संभावनाएं

दक्षिण कोरिया की कंपनियों को पंजाब में निवेश का आमंत्रण, सीएम मान ने साझा की विकास और नवाचार संभावनाएं

9 December 2025 - 1:36 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 282वें दिन 6.7 किलो हेरोइन सहित 89 नशा तस्कर गिरफ्तार  

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 282वें दिन 6.7 किलो हेरोइन सहित 89 नशा तस्कर गिरफ्तार  

9 December 2025 - 12:56 PM
Photo of ग्रीनिंग पंजाब मिशन : राज्यभर में लाखों पौधे लगाकर हरियाली और जागरूकता बढ़ाई

ग्रीनिंग पंजाब मिशन : राज्यभर में लाखों पौधे लगाकर हरियाली और जागरूकता बढ़ाई

9 December 2025 - 12:38 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने कोरियाई कंपनियों को पंजाब में निवेश और नवाचार के अवसरों के लिए आमंत्रित किया

सीएम भगवंत मान ने कोरियाई कंपनियों को पंजाब में निवेश और नवाचार के अवसरों के लिए आमंत्रित किया

9 December 2025 - 12:01 PM
Photo of मोगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 2 आरोपियों से 80 ग्राम हेरोइन जब्त, NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज

मोगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 2 आरोपियों से 80 ग्राम हेरोइन जब्त, NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज

9 December 2025 - 9:50 AM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह इंस्टीट्यूट, 50 कैडेट NDA में ट्रेनिंग, सफलता की नई ऊंचाइयां

महाराजा रणजीत सिंह इंस्टीट्यूट, 50 कैडेट NDA में ट्रेनिंग, सफलता की नई ऊंचाइयां

8 December 2025 - 3:11 PM
Photo of IndiGo Crisis : शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम किए स्थापित

IndiGo Crisis : शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम किए स्थापित

8 December 2025 - 2:05 PM
Photo of Punjab Police : हथियार तस्करी से जुड़ा व्यक्ति पांच पिस्तौल सहित गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

Punjab Police : हथियार तस्करी से जुड़ा व्यक्ति पांच पिस्तौल सहित गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

8 December 2025 - 1:11 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 281वें दिन पंजाब पुलिस ने 834 ग्राम हेरोइन, 1.5 किलो अफ़ीम सहित 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 281वें दिन पंजाब पुलिस ने 834 ग्राम हेरोइन, 1.5 किलो अफ़ीम सहित 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

8 December 2025 - 12:46 PM
Back to top button