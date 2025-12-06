Punjab

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की तकनीकी खराबी से अफरा-तफरी, फ्लाइटें रद्द… ट्रेनों में भी नहीं मिल रही सीटें

Ajay Yadav6 December 2025 - 11:20 AM
1 minute read
Chandigarh News :
  • इंडिगो तकनीकी खराबी से उड़ानें प्रभावित
  • 17 फ्लाइट रद्द और कई घंटों की देरी
  • तीन दिन में 25 उड़ानें रद्द और 70 लेट
  • ट्रेनें फुल, वेटिंग लिस्ट बढ़ी सभी
  • स्टाफ अपडेट नहीं, यात्रियों की परेशानी

Chandigarh News : इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी का असर तीसरे दिन भी शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ पर देखने को मिला. शुक्रवार को 17 फ्लाइट रद्द करनी पड़ीं और करीब 10 फ्लाइट्स 2 से 3 घंटे की देरी से चलीं. लंबे इंतजार से परेशान यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर हंगामा भी किया, हालांकि CISF जवानों ने समझाकर स्थिति शांत कराई.

वंदे भारत और शताब्दी में सीटें फुल

इंडिगो एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता दी जा रही है. बीते तीन दिनों में 25 से अधिक फ्लाइट रद्द हुईं और करीब 70 उड़ानें देरी से संचालित की गईं.

फ्लाइट संचालन बाधित होने के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों ने ट्रेन का विकल्प चुनना शुरू कर दिया है. अचानक मांग बढ़ने से चंडीगढ़ से चलने वाली वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों में रविवार तक कोई सीट उपलब्ध नहीं है. अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 50 तक पहुँच गई, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

स्टाफ की चुप्पी से नाराज यात्री

यात्रियों का कहना है कि न तो स्टाफ कोई स्पष्ट जानकारी दे रहा है, न ही मोबाइल पर कोई अपडेट मिल रहा है. स्थिति यह है कि परिवारों को घंटों एयरपोर्ट पर इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. कई यात्रियों को तो रात भी एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

