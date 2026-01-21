IND vs NZ T20 : भारत-न्यूजीलैंड के बीच T-20 सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है। वहीं न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी। वहीं इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव (SKY) ने बताया कि हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव मैच नहीं खेल रहे हैं।

5 मैचों की टी-20 सीरीज भारत की वर्ल्ड कप तैयारियों का फाइनल टेस्ट भी है। क्योंकि टीम इंडिया को 7 फरवरी से अपने घर में टी-20 वर्ल्ड कप खेलना है। इस मैच से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या टीम में वापसी कर रहे हैं। दोनों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है।

ये हो सकती है प्लेइंग-11

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी।

