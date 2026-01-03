राष्ट्रीय

Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

Karan Panchal3 January 2026 - 3:12 PM
1 minute read
Weather News
Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

Weather News : नए साल के आगाज के साथ ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई राज्यो में कड़ाके की ठंड से तापमान बिल्कुल बदल गया, वहीं राजस्थान में पहली बार पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यो में कोहरे का कहर देखने को मिला। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है।

यूपी और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी

पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण, मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी है। घने कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी

वहीं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, बंद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट दिया है। जिस कारण से निचले इलाकों में अचानक ठंड बढ़ गई है।

ठंड के कहर से ठिठुरी दिल्ली

भारत की राजधानी दिल्ली में भी ठंड का कहर छाया हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है, वहीं मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।

राजस्थान में कोहरे का अलर्ट

राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़ सहित 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें- स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 January 2026 - 3:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of इंदौर की घटना खतरे की चेतावनी, दिल्लीवाले भी पीने के पानी को लेकर बरतें सावधानी- अनुराग ढांडा

इंदौर की घटना खतरे की चेतावनी, दिल्लीवाले भी पीने के पानी को लेकर बरतें सावधानी- अनुराग ढांडा

3 January 2026 - 7:54 AM
Photo of AI Tools के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

AI Tools के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

2 January 2026 - 6:24 PM
Photo of बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

2 January 2026 - 4:21 PM
Photo of Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

1 January 2026 - 3:26 PM
Photo of मध्यप्रदेश में ट्रिपल मर्डर, कारोबारी समेत 2 की गोली लगने से मौत

मध्यप्रदेश में ट्रिपल मर्डर, कारोबारी समेत 2 की गोली लगने से मौत

1 January 2026 - 1:54 PM
Photo of नए साल पर नेताओं के बड़े संदेश, पीएम मोदी से अखिलेश-राहुल तक, जानिए किसने क्या कहा

नए साल पर नेताओं के बड़े संदेश, पीएम मोदी से अखिलेश-राहुल तक, जानिए किसने क्या कहा

1 January 2026 - 11:41 AM
Photo of राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष 2026 पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष 2026 पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

1 January 2026 - 9:03 AM
Back to top button