Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

Weather News : नए साल के आगाज के साथ ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई राज्यो में कड़ाके की ठंड से तापमान बिल्कुल बदल गया, वहीं राजस्थान में पहली बार पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यो में कोहरे का कहर देखने को मिला। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है।

यूपी और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी

पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण, मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी है। घने कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी

वहीं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, बंद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट दिया है। जिस कारण से निचले इलाकों में अचानक ठंड बढ़ गई है।

ठंड के कहर से ठिठुरी दिल्ली

भारत की राजधानी दिल्ली में भी ठंड का कहर छाया हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है, वहीं मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।

राजस्थान में कोहरे का अलर्ट

राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़ सहित 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें- स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य, 10 मिनट की है टाइम ड्यूरेशन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप