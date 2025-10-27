Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि सूर्य उपासना का यह महापर्व हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि छठ महापर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सूर्य की ऊर्जा, जीवन और प्रकृति के संतुलन के प्रति मानव की कृतज्ञता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “पवित्र ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर गर्व का अनुभव हो रहा है।”

छठ पर्व की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा आरंभ की थी। यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक है।

प्रदेश में घाटों और धार्मिक स्थलों का विकास

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना नहर पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से घाट का निर्माण कराया गया है।

इसके साथ ही पानीपत, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी पवित्र घाटों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि कैथल जिले में भी शीघ्र ही एक नया घाट बनाया जाएगा।

पूर्वांचल के लोगों के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह पर्व आज देशभर में आस्था और एकता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने हरियाणा में बसे पूर्वांचलवासियों की कठोर मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है।

महिलाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति की क्षमताओं को पहचानते हुए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए 131 कैंटीन संचालित की जा रही हैं, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड के आधुनिक अस्पतालों के निर्माण की अनुमति दी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी नागरिकों — चाहे वे पूर्वांचल के हों या हरियाणा के मूल निवासी — की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे छठ पर्व की भावना के अनुरूप प्रकृति, समाज और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करें।

