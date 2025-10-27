Haryana

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ पूजा महोत्सव में की शिरकत, कहा – सूर्य उपासना हमारी संस्कृति और प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक

Shivam Singh27 October 2025 - 9:41 PM
2 minutes read
Haryana

Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि सूर्य उपासना का यह महापर्व हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि छठ महापर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सूर्य की ऊर्जा, जीवन और प्रकृति के संतुलन के प्रति मानव की कृतज्ञता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “पवित्र ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर गर्व का अनुभव हो रहा है।”

छठ पर्व की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा आरंभ की थी। यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक है।

प्रदेश में घाटों और धार्मिक स्थलों का विकास

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना नहर पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से घाट का निर्माण कराया गया है।
इसके साथ ही पानीपत, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी पवित्र घाटों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि कैथल जिले में भी शीघ्र ही एक नया घाट बनाया जाएगा।

पूर्वांचल के लोगों के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह पर्व आज देशभर में आस्था और एकता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने हरियाणा में बसे पूर्वांचलवासियों की कठोर मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है।

महिलाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति की क्षमताओं को पहचानते हुए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए 131 कैंटीन संचालित की जा रही हैं, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड के आधुनिक अस्पतालों के निर्माण की अनुमति दी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी नागरिकों — चाहे वे पूर्वांचल के हों या हरियाणा के मूल निवासी — की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे छठ पर्व की भावना के अनुरूप प्रकृति, समाज और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करें।

ये भी पढ़ें: मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh27 October 2025 - 9:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में नलवा धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में नलवा धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की

26 October 2025 - 3:47 PM
Photo of हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में की भागीदारी, पिछड़ा वर्ग और बेटी योजना के फैसलों की घोषणा

हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में की भागीदारी, पिछड़ा वर्ग और बेटी योजना के फैसलों की घोषणा

26 October 2025 - 12:26 PM
Photo of बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, मंडियों के अधिकारी सस्पेंड

बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, मंडियों के अधिकारी सस्पेंड

25 October 2025 - 7:43 AM
Photo of फरीदाबाद में ‘चरण सुहावे’ गुरु चरण यात्रा का स्वागत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया आभार

फरीदाबाद में ‘चरण सुहावे’ गुरु चरण यात्रा का स्वागत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया आभार

24 October 2025 - 11:59 AM
Photo of बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

21 October 2025 - 4:43 PM
Photo of हरियाणा में डमी सीएम…अनुराग ढांडा का बड़ा हमला – असली सत्ता तो खट्टर के हाथ में है?

हरियाणा में डमी सीएम…अनुराग ढांडा का बड़ा हमला – असली सत्ता तो खट्टर के हाथ में है?

17 October 2025 - 7:36 PM
Photo of 1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

17 October 2025 - 2:19 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

15 October 2025 - 2:11 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा दौरा: खादी कारीगर महोत्सव में नई तकनीक और रोजगार के बड़े ऐलान

अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा दौरा: खादी कारीगर महोत्सव में नई तकनीक और रोजगार के बड़े ऐलान

3 October 2025 - 1:57 PM
Back to top button