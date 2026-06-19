Punjab

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी एवं कर विभाग में नवनियुक्त 14 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

Karan Panchal19 June 2026 - 11:26 AM
2 minutes read
Punjab News
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी एवं कर विभाग में नवनियुक्त 14 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां आबकारी एवं कर विभाग में नवनियुक्त 14 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इन नियुक्त कर्मचारियों में 13 क्लर्क और एक सेवादार शामिल हैं। यह भर्ती युवाओं को सरकारी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

13 क्लर्कों में से 11 का चयन

इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 13 क्लर्कों में से 11 का चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पूर्णतः योग्यता एवं पारदर्शिता के आधार पर किया गया है। शेष दो क्लर्कों तथा एक सेवादार की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है, ताकि कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान किया जा सके।

भर्ती प्रक्रिया को दी सर्वोच्च प्राथमिकता

रोज़गार के अवसर पैदा करने को मुख्य प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को योजनाबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में सेवा करने के अवसर प्राप्त हों और सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास

वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन केवल रिक्त पदों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने का भी प्रयास है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक हजारों युवाओं को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, जिससे जनता से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा हुआ है।

सरकारी सेवा केवल एक नौकरी नहीं…

अपने कार्यालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान, वित्त मंत्री ने आबकारी एवं कर आयुक्त जतींद्र जोरवाल की उपस्थिति में नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी और उन्हें ईमानदारी, समर्पण एवं दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और नवनियुक्त कर्मचारी अब उस प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं जो जनकल्याण, पारदर्शिता और सुशासन को समर्पित है।

ये भी पढ़ें- मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भाषा को लेकर बवाल, कर्मचारी और यात्री की बहस का वीडियो वायरल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 June 2026 - 11:26 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीए फाइनल में ऑल इंडिया टॉपर बने नूर सिंगला को विधानसभा स्पीकर ने दी बधाई

सीए फाइनल में ऑल इंडिया टॉपर बने नूर सिंगला को विधानसभा स्पीकर ने दी बधाई

19 June 2026 - 11:24 AM
Photo of सीमापार हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 11 आधुनिक पिस्तौल बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार

सीमापार हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 11 आधुनिक पिस्तौल बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार

19 June 2026 - 10:00 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 149वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 560 स्थानों पर छापेमारी, 333 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 149वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 560 स्थानों पर छापेमारी, 333 गिरफ्तार

19 June 2026 - 9:41 AM
Photo of नकली वीडियो विवाद पर CM मान का पलटवार, बोले- 1191 फ्रेम में कहीं नहीं दिखा मेरा चेहरा, DGP को जांच के निर्देश

नकली वीडियो विवाद पर CM मान का पलटवार, बोले- 1191 फ्रेम में कहीं नहीं दिखा मेरा चेहरा, DGP को जांच के निर्देश

19 June 2026 - 9:11 AM
Photo of चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

18 June 2026 - 1:23 PM
Photo of ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ का असर: 437 सरकारी सेवाएं पहुंचीं घर-द्वार, लंबित मामले घटकर 0.33% पर

‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ का असर: 437 सरकारी सेवाएं पहुंचीं घर-द्वार, लंबित मामले घटकर 0.33% पर

18 June 2026 - 12:59 PM
Photo of गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर भव्य छबील, भक्तों की उमड़ी भीड़

गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर भव्य छबील, भक्तों की उमड़ी भीड़

18 June 2026 - 12:11 PM
Photo of सरकारी नौकरी की बड़ी सौगात! बैंक पीओ और LIC परीक्षा की फ्री कोचिंग, 30 जून है अंतिम तिथि

सरकारी नौकरी की बड़ी सौगात! बैंक पीओ और LIC परीक्षा की फ्री कोचिंग, 30 जून है अंतिम तिथि

18 June 2026 - 11:29 AM
Photo of 1.74 लाख करोड़ निवेश के साथ पंजाब बना निवेशकों की पसंद, लाखों युवाओं को मिला रोजगार

1.74 लाख करोड़ निवेश के साथ पंजाब बना निवेशकों की पसंद, लाखों युवाओं को मिला रोजगार

18 June 2026 - 9:50 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 148वां दिन: पंजाब पुलिस की 498 स्थानों पर छापेमारी, 250 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 148वां दिन: पंजाब पुलिस की 498 स्थानों पर छापेमारी, 250 गिरफ्तार

18 June 2026 - 9:32 AM
Back to top button