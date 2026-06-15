Biharराज्य

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

Ajay Yadav15 June 2026 - 7:53 AM
1 minute read
Bihar News :
ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

Bihar News : पटना से जुड़े एक शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. इस घटना के बाद उनके पैतृक गांव सहरसा के धमसैना में शोक का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और दुख देखा जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, प्रिंस यादव हाल ही में नेपाल के विराटनगर गए हुए थे, जहां एक होटल में उनका शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया. इस खबर की जानकारी परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद परिजन तुरंत नेपाल के लिए रवाना हो गए.

कोचिंग मामले में झूठे मुकदमे का आरोप

परिजनों का दावा है कि इस मामले में नेपाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कोचिंग से जुड़े एक मामले में प्रिंस यादव के खिलाफ कथित तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद वह नेपाल चले गए थे.

संदिग्ध हालात में मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग

मृतक के चाचा मनोज कुमार के अनुसार, प्रिंस की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और घटना की जानकारी इंटरनेट के जरिए परिवार को मिली, उन्होंने बताया कि प्रिंस पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी.

वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला बेहद संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि मौत के कारणों का सही पता चल सके.

ये भी पढ़ें- नोएडा में वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर चोर गिरफ्तार, 11 बाइक समेत हथियार बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 June 2026 - 7:53 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of लुधियाना में 346वें विधवा सहायता कार्यक्रम में शामिल हुए CM सैनी, लाला जगत नारायण की सेवा विरासत को सराहा

लुधियाना में 346वें विधवा सहायता कार्यक्रम में शामिल हुए CM सैनी, लाला जगत नारायण की सेवा विरासत को सराहा

14 June 2026 - 3:24 PM
Photo of राजभर की पार्टी की 32 सीटों पर दावेदारी, आजमगढ़ में सपा के गढ़ पर सेंध की तैयारी, क्या बिगड़ेगा MY समीकरण?

राजभर की पार्टी की 32 सीटों पर दावेदारी, आजमगढ़ में सपा के गढ़ पर सेंध की तैयारी, क्या बिगड़ेगा MY समीकरण?

14 June 2026 - 2:55 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 7 कैडेट बने सेना और वायु सेना के अधिकारी

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 7 कैडेट बने सेना और वायु सेना के अधिकारी

14 June 2026 - 1:15 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 144वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 249 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 144वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 249 गिरफ्तार

14 June 2026 - 12:45 PM
Photo of ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

14 June 2026 - 12:28 PM
Photo of जेल में बंद गैंगस्टर से जुड़े दो व्यक्ति बठिंडा से गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

जेल में बंद गैंगस्टर से जुड़े दो व्यक्ति बठिंडा से गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

14 June 2026 - 11:42 AM
Photo of नशा तस्करों पर पंजाब सरकार का शिकंजा, 67 हजार से अधिक गिरफ्तार

नशा तस्करों पर पंजाब सरकार का शिकंजा, 67 हजार से अधिक गिरफ्तार

14 June 2026 - 11:12 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का असर, पंजाब में 90 हजार से अधिक लोगों को मिला उपचार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का असर, पंजाब में 90 हजार से अधिक लोगों को मिला उपचार

14 June 2026 - 10:50 AM
Photo of ट्रेडर्स कमीशन बैठक में केजरीवाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, व्यापारियों को दिया भरोसा

ट्रेडर्स कमीशन बैठक में केजरीवाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, व्यापारियों को दिया भरोसा

14 June 2026 - 9:01 AM
Photo of पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अब मुफ्त में होगी खाटू श्याम, हरिद्वार और वृंदावन की यात्रा

पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अब मुफ्त में होगी खाटू श्याम, हरिद्वार और वृंदावन की यात्रा

14 June 2026 - 8:35 AM
Back to top button