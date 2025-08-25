Uttar Pradeshराज्य

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

Amzad Khan25 August 2025 - 1:15 PM
3 minutes read
Gorakhpur Development CM Yogi
गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

गोरखपुर CM समीक्षा बैठक: अहम बातें एक नजर में :

  • निर्माण कार्यों की सख़्त निगरानी: सभी परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी तैनात, प्रगति और गुणवत्ता की नियमित रिपोर्ट.
  • स्वच्छता और ट्रैफिक: नगर निगम और अन्य निकायों द्वारा विशेष अभियान, ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होने पाए.
  • शिक्षा सुधार: बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में बच्चों का यूनीफॉर्म अनिवार्य.
  • बाढ़ सुरक्षा: तैयारी समय पर पूरी, कंट्रोल रूम हमेशा एक्टिव.
  • सड़क और बाईपास निर्माण: भटहट, बांसस्थान, देवरिया बाईपास और अन्य परियोजनाओं में तेजी.
  • जनता का पैसा सुरक्षित: पेड़ काटने पर ट्रीगार्ड के साथ नया पेड़ लगाना अनिवार्य.
  • प्रशासनिक समन्वय: जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त सभी विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करें.
  • सख्त कार्रवाई: लापरवाही या देरी होने पर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय.

Gorakhpur Development CM Yogi : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर स्थित एनेक्सी भवन सभागार में जनपद के 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों/विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने जे0ई0/ए0ई0एस0 तथा डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायां द्वारा स्वच्छता एवं सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं. मुख्यमंत्री जी ने बाल वाटिकाओं के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों को बाल वाटिकाओं का भ्रमण कराया जाए.

एम्बुलेंस, शिक्षा, सीवर और ट्रैफिक पर सख़्त निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान प्राईवेट एम्बुलेन्स पर कार्यवाही करने तथा पेशेवर रक्तदाताओं भी पर सख्ती किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में बच्चे अनिवार्य रूप से यूनीफॉर्म में आएं. मुख्यमंत्री जी ने अमृत योजना 2.0 के अर्न्तगत सीवर निर्माण के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एस0टी0पी0 का निर्माण करने वाली संस्था 10 वर्षां तक संचालन करने के प्रस्ताव भी भेजें. उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या न होने पाए.

निर्माण कार्यों पर सख़्त निगरानी, होगी जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों के लिये नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं. नोडल अधिकारी कार्यां की प्रगति/गुणवत्ता की नियमित जांच कर अपनी रिपोर्ट दें. जिलाधिकारी निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समीक्षा करें. उन्हांने कहा कि मण्डलायुक्त मण्डल तथा जिलाधिकारी जिले में सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करें. यदि किसी परियोजना के दौरान पेड़ काटे जाएं, तो उनके स्थान पर ट्रीगार्ड के साथ पेड़ अवश्य लगाए जाएं. किसी भी प्रोजेक्ट में जनता का पैसा लगता है. इसका सदुपयोग होना चाहिए. सभी विभाग अपने द्वारा कराए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं. अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेण्डरां को व्यवस्थित किया जाए.

बाढ़ सुरक्षा व निर्माण कार्यों पर CM की सख़्त समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से बचाव की तैयारियां की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं. कण्ट्रोल रूम हमेशा एक्टिव रहे. उन्हांने जनपद में निर्माणाधीन पुलां की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाकर गुणवत्ता के साथ और समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए. महिला पी0ए0सी0 बटालियन के भवन निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर कार्य की प्रगति की जांच करें. उन्होंने विरासत गलियारा, पिपराईच तथा असुरन में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अवशेष रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूर्ण करायी जाए.

सड़क व बाईपास निर्माण में तेजी के CM योगी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने भटहट, बांसस्थान, देवरिया बाईपास के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग (एन0एच0), यू0पी0 राजकीय निर्माण निगम, एन0एच0ए0आई0 तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के निर्माणाधीन कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्यों को समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करें.

उन्होंने नौसढ़, पैडलेगंज 6-लेन, जिला जेल बाईपास, एच0एन0सिंह चौराहे से गोरखनाथ मन्दिर तक 2-लेन/4-लेन सड़क के निर्माण आदि कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए. बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर के महापौर डॉ0 मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

