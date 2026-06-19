Gangstran Te Vaar : राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न केवल पड़ोसी राज्यों की पुलिस बलों, बल्कि देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और आपसी सहयोग को और मजबूत बना रही है।

गैंगस्टरों के नेटवर्क का पता लगाने से लेकर अन्य राज्यों के साथ संयुक्त अभियानों को अंजाम देने तक, पंजाब पुलिस ने ऐसे गिरोहों और उनके नेटवर्क की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। खुफिया जानकारी जुटाने से संबंधित नेटवर्क विकसित करने और साझा कार्रवाइयां शुरू करने के साथ-साथ पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अपराधी भौगोलिक सीमाओं का फायदा न उठा सकें।

किसी भी स्थिति में अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह स्पष्ट हैं—अपराधी यहां अपराध करके बच नहीं सकते। पंजाब पुलिस उन्हें हर हाल में काबू करेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान कार्रवाई के निर्णायक 148वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हम किसी भी स्थिति में अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे।

सामाजिक विरोधी तत्वों की पहचान और गिरफ्तारी

अभियान शुरू होने से अब तक 37,757 सामाजिक विरोधी तत्वों की पहचान और गिरफ्तारी राज्य पुलिस की अपराध से निपटने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं अन्य राज्यों के पुलिस कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जानकारी साझा करने में हमारा सहयोग किया।

अंतर्राज्यीय सहयोग को किया और मजबूत

गैंगस्टर अक्सर एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य में अपराधों को अंजाम देते हैं, इसी तरह नशा तस्कर भी विभिन्न राज्यों के रास्तों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं। अब तक कुल 68,682 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के साथ पंजाब पुलिस ने अपने सबसे प्रभावशाली हथियारों में से एक- अंतर्राज्यीय सहयोग- को और मजबूत किया है।

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का आधार

यह रणनीति राज्य के चल रहे ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान का आधार बन चुकी है, जिसके तहत पंजाब पुलिस केवल व्यक्तिगत अपराधियों को ही नहीं, बल्कि संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाली पूरी प्रणाली को निशाना बना रही है।

आईएसआई समर्थित जासूसी और आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़

सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक आईएसआई समर्थित जासूसी और आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करना रहा, जिसका संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल से बताया जाता है। पंजाब और दिल्ली में संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में एक ऐसे संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो सुरक्षित संचार माध्यमों और रिमोट कंट्रोल कैमरों के माध्यम से संवेदनशील जानकारियां एकत्रित करके सीमा पार अपने हैंडलरों तक पहुंचाता था।

गैंगस्टर सिंडिकेट्स के खिलाफ कार्रवाई

इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान में गैंगस्टर नेटवर्कों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। विशेष रूप से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़े गिरोह विभिन्न राज्यों में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखते हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतर्राज्यीय आवाजाही का सहारा लेते हैं।

दिल्ली में कार्रवाई

इस वर्ष की शुरुआत में विभिन्न राज्यों की पुलिस बलों के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंधित कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया।

गोल्डी बराड़ के वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़

इसी दौरान पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ से जुड़े एक फिरौती वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पंजाब से बाहर तक फैले नेटवर्क को नष्ट किया।

अंतर्राज्यीय लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़

हाल ही में खन्ना पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चोरी, लूट और स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग के बाद आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

ड्रोन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पंजाब के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान से ड्रोनों के माध्यम से अवैध हथियार और मादक पदार्थ भारत में पहुंचाने वाले सीमा पार नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ साझा अभियान

हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में अमृतसर के एक फ्लैट से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल और लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि फरार आरोपी के संबंध में जम्मू पुलिस को मिली विशेष खुफिया सूचना पर यह अभियान चलाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए जम्मू पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीमों ने फ्लैट पर छापेमारी की और हथियारों व मादक पदार्थों को बरामद किया।

बेहतर तालमेल वाली रणनीति अपनाई

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “अपराधी और देश विरोधी तत्व अक्सर राज्यों की सीमाओं से परे काम करते हैं, इसलिए पुलिस को भी सीमाओं से आगे बढ़कर काम करना होगा। ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने देश भर की सहयोगी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल वाली रणनीति अपनाई है। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है- पंजाब की शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों को कहीं भी सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी, चाहे वे कहीं भी छुपे हों।

पंजाब पुलिस के लिए यह सकारात्मक दृष्टिकोण संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई की महत्वपूर्ण पहचान बनकर उभर रहा है और राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

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