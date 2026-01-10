Forensic Probe Reveal : पिछले दो-तीन दिनों से भाजपा दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष की जिस फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी, शुक्रवार को उसका सच देश की जनता के सामने आ गया. पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में भाजपा के लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए हैं. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला किया. “आप” के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो गई है. गुरुओं के अपमान के नाम पर भाजपा द्वारा चलाई जा रही वीडियो “फर्जी” निकली है. जांच रिपोर्ट से पता चला है कि इसमें “गुरु” शब्द का कोई प्रयोग नहीं है. भाजपा के मंत्रियों ने गुरु साहिब के नाम पर बेअदबी की है. भाजपा और उसके मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.

जालंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा और उनके कई मंत्रियों ने एक वीडियो एक्स पर ट्वीट किया. उस वीडियो में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के नाम को लेकर अपमान किया है और भाजपा ने पूरे देश में साम्प्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की. जालंधर के एक सिख ने कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. जालंधर पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने वीडियो की जांच की गई. फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि कपिल मिश्रा ने आतिशी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, वह टेम्पर्ड है. उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है. आतिशी के मुंह से “गुरु” शब्द ही नहीं निकला है. इसके बावजूद भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने जबरदस्ती कहा कि वीडियो में “गुरु” शब्द का इस्तेमाल किया गया है. यह भाजपा की बहुत ही गंदी राजनीति है.

15 सेकेंड वीडियो की रिपोर्ट में 15 दिन पर सवाल

सौरभ भारद्वाज ने सभी पार्टियों के समर्थकों से अनुरोध करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, उसे ही हेडफोन लगाकर सुन लें कि क्या आतिशी ने “गुरु” या गुरुओं जैसे शब्द भी इस्तेमाल किया है. यह शब्द वीडियो में नहीं सुनाई देगा. यह भाजपा की मास्टरी है कि वह सच को झूठ और झूठ को सच बना सकती है. यह बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली विधानसभा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 15 लगने की बात कह रही है. 15 सेकेंड की वीडियो क्लीप की रिपोर्ट आने में 15 दिन कैसे लग सकते हैं? पंजाब पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है. पंजाब पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. हम चाहेंगे कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे. क्योंकि यह सीधे तौर पर बेअदबी है. सिख गुरुओं के नाम का इस्तेमाल करने, झूठ बोलने, दंगे कराने की कोशिश, सांप्रदायिक सदभाव को खराब करने की धाराएं लगनी चाहिए.

फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई करें

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सच सामने रख दिया कि आतिशी पर लगाया गया आरोप 100 फीसद फर्जी था. भाजपा के सीनियर नेताओं और उनके मौसेरे भाइयों ने वीडियो डॉक्टर किया, भाजपा आईटी सेल ने इसे फैलाया, और पूरे देश में नफरत भड़काने की साजिश रची. मोदी जी, अगर गुरुओं का ज़रा भी सम्मान है, तो गुरुओं का नाम तुच्छ राजनीति में घसीटने वाले इस फेक न्यूज गैंग पर कार्रवाई कीजिए, वरना देश समझ जाएगा कि झूठ सिर्फ भाजपा आईटी सेल ही नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक चलता है.

भाजपा द्वारा झूठा वीडियो बनाने का आरोप

“आप” के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी-अमित शाह को दरबार साहिब में जाकर माफी मांगनी चाहिए. दो-दो घंटे जूते साफ करने की सेवा करनी चाहिए. इतना बड़ा झूठ और गुरुओं का ऐसा अपमान किया है. पंजाब पुलिस और फोरेंसिक की जांच में साफ हो गया कि जो बात आतिशी ने बोली ही नहीं, भाजपा ने उसका झूठा वीडियो बनाया. ये देश और सिख समाज भाजपा को गुरुओं का अपमान करने के लिए कभी माफ नही करेगा.

मोदी और राहुल गांधी से माफी की मांग

“आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस बेअदबी के ज़िम्मेदार हैं. मोदी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किए वीडियो में आतिशि ने “गुरु” शब्द बोला ही नहीं था. कपिल मिश्रा ने एडिटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया.

भाजपा पर झूठ को सच बनाने का आरोप

वहीं, पूर्व विधायक दिलीप पांडेय ने एक्स पर कहा कि बेअदबी की बात अदब से करते हैं, कमरफोड़ में किस हद तक मक्कारी है. ये लाइनें भाजपा के चरित्र पर बिल्कुल सटीक बैठती है. भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी अपने ओछे नेताओं की आर्मी के माध्यम से झूठ को सच बनाने की कोशिश की. इस दौरान सिख समाज को अपमानित किया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से सच सामने आ गया. मोदी जी और अमित शाह को सिख समाज माफी मांगनी चाहिए. दरबार साहब जाकर सेवा करें, तब शायद इनका पाप कम हो. भाजपा की राजनीति पर धिक्कार है.

