फटाफट पढ़ें:

गुरुग्राम में टेस्ला सेंटर खुला

मुख्यमंत्री सैनी ने उद्घाटन किया

इसे राज्य के लिए गर्व बताया गया

हरियाणा का औद्योगिक विकास तेज

राज्य में 12 लाख एमएसएमई उद्योग

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला सेंटर के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया. “मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की नई ऊँचाई तक पहुँच रहा है. टेस्ला जैसी विश्व विख्यात कंपनी का गुरुग्राम में खुलना गर्व का विषय है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की नई ऊँचाई तय कर रहा है. टेस्ला जैसी विश्व विख्यात कंपनी का गुरुग्राम में खुलना गर्व का विषय है. इस केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई. हरियाणा में यह टेस्ला का पहला केंद्र है, टेस्ला कंपनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

हरियाणा में पहला टेस्ला सेंटर खुलना गर्व की बात

टेस्ला सेंटर के उद्घाटन अवसर पर सभी मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी, उन्होंने कहा कि हरियाणा में टेस्ला का पहला सेंटर खुलना राज्य के लिए गर्व की बात है और सरकार टेस्ला कंपनी का हार्दिक स्वागत करती है.” मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा का निर्यात 70 हजार करोड़ रुपए था.

अब हरियाणा का निर्यात 2025 में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और हरियाणा तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है.

11 वर्षों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेज

हरियाणा प्रमुख उद्योगों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में राज्य ने विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. औद्योगिक निवेश, निर्यात और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हरियाणा ने तीव्र गति से प्रगति दर्ज की है, जिससे राज्य देश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है. हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू किया गया है. गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12 लाख 20 हजार 872 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं. सरकार के अनुसार इन प्रयासों ने राज्य को तेजी से उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में मजबूत किया है.

हरियाणा में अलग से एक एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है. वहीं, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है. हरियाणा के इस तेजी से हो रहे विकास में टेस्ला का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप