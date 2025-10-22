विदेश

कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

Ajay Yadav22 October 2025 - 2:34 PM
2 minutes read
Canada News :
कनाडा में फिर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, सिंगर तेजी कहलों पर हमला

फटाफट पढ़ें

  • कनाडा में फायरिंग, गोदारा जिम्मेदार
  • हमला सिंगर तेजी कहलों पर हुआ
  • गैंग ने विरोधियों को चेतावनी दी
  • रोहित गोदारा गैंग लगातार सक्रिय
  • पहले बिश्नोई गैंग, अब गोदारा गैंग

Canada News : कनाडा में फिर हुई फायरिंग. इस बार रोहित गोदारा गैंग ने लिया जिम्मा. पिछली फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है. हमला सिंगर तेजी कहलों पर किया गया. वहीं, लॉरेश विश्नोई गैंग भी कनाडा में लगातार फायरिंग की घटनाओं में शामिल है.

कनाडा में मुखबरी और हमले की साजिश

पोस्ट में आगे कहा गया कि सिंगर तेजी कहलों के पेट में गोली लगी है और अगर उन्होंने ‘समझ’ नहीं रखा तो अगली बार उन्हें मार दिया जाएगा. जैसी साफ धमकी दी गई. पोस्ट में आरोप है कि वह हमारे विरोधियों को पैसा और हथियार उपलब्ध कराता था. कनाडा में हमारे लोगों की मुखबरी करता था और उन पर हमले की साजिश रचता था. संदेश में कहा गया कि हमारे भाईयों की तरफ नजर उठाने वाला भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें शामिल होगा, उसके साथ इतिहास गवाह बनेगा.

भाइयों व बिजनेसमैनों के लिए सख्त अल्टीमेटम

पोस्ट में आगे लिखा गया- “मैं बता दूं! इस गद्दार के चक्कर में आके किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी नें (फाइनेंशियल सपोर्ट) किया और हमें पता लग गया! तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश कर दिया जाएगा. यह चेतावनी सभी भाईयों, बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यपारी और जो कोई भी है. किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा. अभी तो शुरुआत हुई है! आगे-आगे देखो, होता है क्या.

रोहित गोदारा गैंग फिर सुर्खियों में

इन दिनों रोहित गोदारा की गैंग सुर्खियों में बनी हुई है. इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में जानलेवा हमला हुआ था और उस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी. हाल ही में उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई रोहित गोदारा से बदला लेने का दावा कर रहे हैं.

वहीं हैरी बॉक्सर का दावा है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उस पर कोई हमला नहीं हुआ. उनका कहना है कि रोहित गोदारा जहां मेरे ऊपर हमले की बात कर रहा है उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 October 2025 - 2:34 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश के ढाका हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश के ढाका हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

18 October 2025 - 6:31 PM
Photo of Pakistan Afghanistan War : पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, 3 क्रिकेटरों समेत 17 की मौत

Pakistan Afghanistan War : पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया एयरस्ट्राइक, 3 क्रिकेटरों समेत 17 की मौत

18 October 2025 - 6:25 PM
Photo of भूकंप के तेज झटकों से कांपा जापान, लोगों में दहशत, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0

भूकंप के तेज झटकों से कांपा जापान, लोगों में दहशत, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0

5 October 2025 - 5:43 PM
Photo of रूस का ‘गुप्त टैंकर’ फ्रांस के निशाने पर: समुद्र में बढ़ा विवाद, जानिए पूरा सच…

रूस का ‘गुप्त टैंकर’ फ्रांस के निशाने पर: समुद्र में बढ़ा विवाद, जानिए पूरा सच…

2 October 2025 - 8:56 PM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष खत्म करने में अपनी भूमिका का दावा किया, नोबेल पुरस्कार न मिलने पर जताया अफसोस

डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष खत्म करने में अपनी भूमिका का दावा किया, नोबेल पुरस्कार न मिलने पर जताया अफसोस

1 October 2025 - 9:20 PM
Photo of अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

30 September 2025 - 10:07 AM
Photo of सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

29 September 2025 - 7:33 PM
Photo of गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

27 September 2025 - 8:04 PM
Photo of वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

25 September 2025 - 8:31 AM
Photo of तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

24 September 2025 - 9:13 AM
Back to top button