कनाडा में फायरिंग, गोदारा जिम्मेदार

हमला सिंगर तेजी कहलों पर हुआ

गैंग ने विरोधियों को चेतावनी दी

रोहित गोदारा गैंग लगातार सक्रिय

पहले बिश्नोई गैंग, अब गोदारा गैंग

Canada News : कनाडा में फिर हुई फायरिंग. इस बार रोहित गोदारा गैंग ने लिया जिम्मा. पिछली फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है. हमला सिंगर तेजी कहलों पर किया गया. वहीं, लॉरेश विश्नोई गैंग भी कनाडा में लगातार फायरिंग की घटनाओं में शामिल है.

कनाडा में मुखबरी और हमले की साजिश

पोस्ट में आगे कहा गया कि सिंगर तेजी कहलों के पेट में गोली लगी है और अगर उन्होंने ‘समझ’ नहीं रखा तो अगली बार उन्हें मार दिया जाएगा. जैसी साफ धमकी दी गई. पोस्ट में आरोप है कि वह हमारे विरोधियों को पैसा और हथियार उपलब्ध कराता था. कनाडा में हमारे लोगों की मुखबरी करता था और उन पर हमले की साजिश रचता था. संदेश में कहा गया कि हमारे भाईयों की तरफ नजर उठाने वाला भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें शामिल होगा, उसके साथ इतिहास गवाह बनेगा.

भाइयों व बिजनेसमैनों के लिए सख्त अल्टीमेटम

पोस्ट में आगे लिखा गया- “मैं बता दूं! इस गद्दार के चक्कर में आके किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी नें (फाइनेंशियल सपोर्ट) किया और हमें पता लग गया! तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश कर दिया जाएगा. यह चेतावनी सभी भाईयों, बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यपारी और जो कोई भी है. किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा. अभी तो शुरुआत हुई है! आगे-आगे देखो, होता है क्या.

रोहित गोदारा गैंग फिर सुर्खियों में

इन दिनों रोहित गोदारा की गैंग सुर्खियों में बनी हुई है. इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में जानलेवा हमला हुआ था और उस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी. हाल ही में उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई रोहित गोदारा से बदला लेने का दावा कर रहे हैं.

वहीं हैरी बॉक्सर का दावा है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उस पर कोई हमला नहीं हुआ. उनका कहना है कि रोहित गोदारा जहां मेरे ऊपर हमले की बात कर रहा है उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं.

