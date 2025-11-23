Delhi NCR

Ajay Yadav23 November 2025
Delhi News : राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन हवा अब भी बेहद प्रदूषित है. सुबह AQI 447 दर्ज किया गया, जो ‘हैजडर्स’ श्रेणी में आता है और स्वास्थय के लिए हानिकारक माना जाता है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 और PM10 का लेवल न सुधरना है. यही नहीं प्रदूषण को सुधारने के लिए ग्रैप-3 के साथ कई तरह के प्रतिबंध भी दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही.

तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है, अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके साथ ही सुबह-शाम धुंध और कोहरा भी देखने को मिलेगा.

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह

पिछले एक महीन से दिल्ली की जहरीली हवा ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 जैसा नियम लागू किया, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक माना और सलाह दी है कि बच्चों-बुजुर्गों को घरों में रखें. सांस के मरीजों के लिए ये जानलेवा है.

दिल्ली में AQI 447, हवा बेहद प्रदूषित

सुबह दिल्ली का AQI 447 दर्ज किया गया, जिसकी बड़ी वजह हवा में प्रदूषण के कणों की सामान्य स्तर से कई गुना अधिक होना है. PM2.5 का स्तर 299 और PM10 का स्तर 398 रिकॉर्ड किया गया है. इन्हीं दोनों कारणों से हवा में घुला जहर नियंत्रित नहीं हो पा रहा. मौसम विभाग के अनुसार, जब तक अगले कुछ दिनों में हवा की रफ्तार नहीं बढ़ती, तब तक प्रदूषण से राहत की संभावना कम है.

विजिबिलिटी पर पड़ेगा धुंध का असर

राजधानी में आज आसमान साफ रहेगा, हालांकि सुबह और शाम हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है, जिसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ेगा. न्यूनतम तापमान करीब11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि कुछ इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है. अगले एक सप्ताह तक मौसम में इसी तरह ठंड बढ़ने की संभावना है. बढ़ती सर्दी को देखते हुए रात में खुले में न सोने की सलाह दी गई है.

