Delhi NCRमौसम

दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Ajay Yadav17 August 2025 - 7:41 AM
2 minutes read
Delhi Weather :
दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार
  • तापमान 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है
  • उमस दिनभर परेशान कर सकती है
  • दोपहर में धूप निकलने की संभावना
  • 21 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहेगा

Delhi Weather : दिल्ली में आज बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश की संभावना हैं, लेकिन दिनभर उमस लोगों को परेशान करेगी. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पंहुचने की आशंका है.

दिल्ली में आज सुबह की शुरूआत घने बादलों के बीच हुई. सूरज ने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन बादलों की मोटी चादर ने उसे ढक रखा था. सुबह का तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे मौसम न ज्यादा ठंडा, ना ही बहुत गर्म, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान जरूर किया.

तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहेगा

तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. लेकिन उमस की वजह से गर्मी का अहसास थोड़ा ज्यादा हो सकता है. बारिश के बाद हल्की ठंडक तो मिलेगी, पर उमस का असर पूरे दिन बना रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 11 बजे से दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना है. कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. बारिश से तापमान थोड़ा गिर सकता है, लेकिन उमस और बढ़ने के आसार भी हैं. 35-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

बारिश के बाद दोपहर में सूरज की वापसी

बारिश रूकने के बाद दोपहर तक सूरज दोबारा तेजी दिखा सकता है. जिससे तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी और पसीने से जूझना पड़ सकता है. शाम के समय मौसम में फिर से बदलाव आएगा. आसमान में बादल छा जाएंगे और तापमान थोड़ा नीचे आएगा. करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. 21 अगस्त तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी. जिससे दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 August 2025 - 7:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

16 August 2025 - 8:39 PM
Photo of अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

16 August 2025 - 6:14 PM
Photo of दिल्ली जलभराव पर AAP का भाजपा पर तीखा वार, कहा- चार इंजन की सरकार बनी है आफत

दिल्ली जलभराव पर AAP का भाजपा पर तीखा वार, कहा- चार इंजन की सरकार बनी है आफत

15 August 2025 - 8:32 PM
Photo of डीयू छात्र संघ चुनाव लड़ने में छात्रों की मदद करेगा एसैप, 25 अगस्त तक करें आवेदन : सौरभ भारद्वाज

डीयू छात्र संघ चुनाव लड़ने में छात्रों की मदद करेगा एसैप, 25 अगस्त तक करें आवेदन : सौरभ भारद्वाज

15 August 2025 - 7:16 PM
Photo of DU में खत्म होगी गुंडागर्दी और पैसे की राजनीति, इस बार छात्र खुद लिखेंगे चुनाव की नई कहानी

DU में खत्म होगी गुंडागर्दी और पैसे की राजनीति, इस बार छात्र खुद लिखेंगे चुनाव की नई कहानी

15 August 2025 - 5:37 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

14 August 2025 - 10:35 PM
Photo of AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

AAP का BJP पर वार, भाजपा सरकार की नाकामी ले रही दिल्लीवालों की जान, PWD मंत्री का मांगा इस्तीफा

14 August 2025 - 7:55 PM
Photo of दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

14 August 2025 - 5:23 PM
Photo of आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा बवाल, मेनका गांधी बोलीं- पहले मीट शॉप्स पर लगे लगाम

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा बवाल, मेनका गांधी बोलीं- पहले मीट शॉप्स पर लगे लगाम

14 August 2025 - 1:55 PM
Photo of दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट और मौसम हुआ सुहावना

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट और मौसम हुआ सुहावना

14 August 2025 - 8:04 AM
Back to top button