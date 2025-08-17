फटाफट पढ़ें

दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार

तापमान 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है

उमस दिनभर परेशान कर सकती है

दोपहर में धूप निकलने की संभावना

21 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहेगा

Delhi Weather : दिल्ली में आज बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश की संभावना हैं, लेकिन दिनभर उमस लोगों को परेशान करेगी. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पंहुचने की आशंका है.

दिल्ली में आज सुबह की शुरूआत घने बादलों के बीच हुई. सूरज ने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन बादलों की मोटी चादर ने उसे ढक रखा था. सुबह का तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे मौसम न ज्यादा ठंडा, ना ही बहुत गर्म, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान जरूर किया.

तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहेगा

तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. लेकिन उमस की वजह से गर्मी का अहसास थोड़ा ज्यादा हो सकता है. बारिश के बाद हल्की ठंडक तो मिलेगी, पर उमस का असर पूरे दिन बना रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 11 बजे से दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना है. कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. बारिश से तापमान थोड़ा गिर सकता है, लेकिन उमस और बढ़ने के आसार भी हैं. 35-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

बारिश के बाद दोपहर में सूरज की वापसी

बारिश रूकने के बाद दोपहर तक सूरज दोबारा तेजी दिखा सकता है. जिससे तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी और पसीने से जूझना पड़ सकता है. शाम के समय मौसम में फिर से बदलाव आएगा. आसमान में बादल छा जाएंगे और तापमान थोड़ा नीचे आएगा. करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. 21 अगस्त तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी. जिससे दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

