Delhi NCR

Delhi News : ओखला विहार में ईरान समर्थन में विरोध प्रदर्शन, काला रिबन बांधे नजर आए लोग

Karan Panchal21 March 2026 - 3:01 PM
1 minute read
Delhi News
Delhi News : ओखला विहार में ईरान समर्थन में विरोध प्रदर्शन, काला रिबन बांधे नजर आए लोग

Delhi News : दिल्ली के ओखला विहार इलाके में ईद के मौके पर ईरान पर हुए हालिया हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान मस्जिद बाबुल इल्म में नमाज अदा करने आए लोग हाथों में काला रिबन बांधे नजर आए। नमाज के बाद लोगों ने शांतिपूर्वक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और ईरान के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई।

खामेनेई की हत्या के खिलाफ विरोध

स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका उद्देश्य ईरान पर हुए हमले और खामेनेई की हत्या के खिलाफ विरोध जताना था। उन्होंने कहा कि इस बार वे पारंपरिक रूप से ईद नहीं मना रहे, बल्कि अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं।

बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

ईद और नवरात्र के एक साथ पड़ने के कारण पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि किसी तरह की अशांति न हो। ओखला सहित दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी ईद के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के प्रयास किए गए। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

ये भी पढ़ें- गौरक्षक ‘‘फरसा वाले बाबा’’ की हत्या, गौ तस्करों ने दिया अंजाम, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 March 2026 - 3:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पालम अग्निकांड में अपनी बदनामी छुपाने के लिए भाजपा सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई- सौरभ भारद्वाज

पालम अग्निकांड में अपनी बदनामी छुपाने के लिए भाजपा सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई- सौरभ भारद्वाज

20 March 2026 - 6:11 PM
Photo of सरकार ने 300 अवैध बेटिंग साइट्स और ऐप ब्लॉक किए, सट्टेबाजी पर सरकार की सख्ती

सरकार ने 300 अवैध बेटिंग साइट्स और ऐप ब्लॉक किए, सट्टेबाजी पर सरकार की सख्ती

20 March 2026 - 5:35 PM
Photo of पालम अग्निकांड : आग में फंसे लोग मांगते रहे मदद, बाहर खड़े लोग सुनते रहे चीखें

पालम अग्निकांड : आग में फंसे लोग मांगते रहे मदद, बाहर खड़े लोग सुनते रहे चीखें

20 March 2026 - 1:54 PM
Photo of पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

पालम अग्निकांड में 9 की मौत पर सियासी टकराव, केजरीवाल ने उठाए सिस्टम पर सवाल

20 March 2026 - 8:16 AM
Photo of दिल्ली-NCR में बदला मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत

20 March 2026 - 7:49 AM
Photo of IAS डॉ. रवि मित्तल बने PMO के डेप्युटी सेक्रेटरी, संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

IAS डॉ. रवि मित्तल बने PMO के डेप्युटी सेक्रेटरी, संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

19 March 2026 - 3:47 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, मैनपाट में ओले, दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम, डिटेल में पढ़ें

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, मैनपाट में ओले, दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम, डिटेल में पढ़ें

18 March 2026 - 3:58 PM
Photo of राज्यसभा में रिटायर सांसदों को विदाई, पीएम ने उनकी सेवा की तारीफ की

राज्यसभा में रिटायर सांसदों को विदाई, पीएम ने उनकी सेवा की तारीफ की

18 March 2026 - 3:15 PM
Photo of नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रस्तावित, DGCA ने जारी किया लाइसेंस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रस्तावित, DGCA ने जारी किया लाइसेंस

18 March 2026 - 3:08 PM
Photo of Delhi Fire Incident : दिल्ली के पालम में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 9 लोगों की मौत

Delhi Fire Incident : दिल्ली के पालम में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 9 लोगों की मौत

18 March 2026 - 12:49 PM
Back to top button