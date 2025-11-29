DMRC News : दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में तैनात हजारों कर्मचारियों की बड़ी चिता खत्म हो गई है. दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार, 28 नवंबर को साफ कर दिया है कि MCD के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव और मतगणना के दिन कोई भी पोलिंग पार्टी लेट नहीं होगी. क्योंकि इस दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से ही संचालन शुरू कर देगी.

DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने प्रेस रिलीज में बताया कि 30 नवंबर, रविवार को मतदान होगा. इस दिन सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से पहली मेट्रो सुबह 4:00 बजे चलना शुरू करेगी.

मतदान-मतगणना दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से

दिल्ली मेट्रो ने उपचुनाव के लिए विशेष व्यवस्था की है. मतदान वाले दिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हर 30 मिनट पर मेट्रो ट्रेन उपलब्ध होगी. इसके बाद पूरे दिन सामान्य शेड्यूल लागू रहेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए उस दिन आखिरी मेट्रो रात 11:30 बजे चलेगी, जो सामान्य दिनों से 30 मिनट ज्यादा है. इसी तरह, 3 दिसंबर यानी मतगणना वाले दिन भी मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और 4 से 6 बजे तक 30-30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी. उसके बाद वीकडे के मुताबिक नियमित टाइम-टेबल लागू होगा.

पोलिंग स्टाफ की सुविधा के लिए सुबह 4 बजे से मेट्रो

बता दें कि पिछले कई चुनावों में रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी, विकासपुरी जैसे बाहरी क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां सबसे अधिक परेशान होती थीं. सुबह 5:30 से 6.00 बजे तक मेट्रो न मिलने की वजह से कई बार तो बूथ सेटअप में भी देरी हो जाती थी. इस बार DMRC ने चुनाव आयोग से मिले फीडबैक पर तुरंत एक्शन लिया और इतनी जल्दी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया. अब चाहे आप पोलिंग स्टाफ हों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात हों या सुबह जल्दी वोट डालने की योजना बना रहे हों, आपकी सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से ही चालू रहेगी.

