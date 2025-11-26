Delhi NCR

Delhi Blast : आदिल, मुजम्मिल और मौलवी ने खोले आतंकी उमर के राज, बड़े धमाके की थी प्लानिंग

Karan Panchal26 November 2025 - 1:16 PM
1 minute read
Delhi Blast

Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में बड़े खुलासे हुए है। NIA की पुछताछ में आतंकी डॉ. शाहीन, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मौलवी इरफान ने सारा ठिकरा आतंकी उमर पर फोड़ दिया है। आतंकी उमर, मुजम्मिल और आदिल ने लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार से नूंह और मेवात इलाके से फर्टिलाइजर खरीदा था। वहीं से माल लिया जाता था।

आतंकी उमर से जुड़े नए खुलासे

दिल्ली कार ब्लास्ट हमले में आतंकी डॉ. मुजम्मिल, आदिल व मौलवी इरफान ने कई राज़ खोले। डॉ. मुजम्मिल ने पूरा ठीकरा आतंकी संगठन और उसके ट्रेंड फिदायीन हमलावर डॉ. उमर पर फोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक पदार्थ स्टोर करके रखा जाता था। डॉक्टरों की गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए उन पर शक नहीं होता था।

कमरे में टेस्टिंग का खुलासा

डॉ. मुजम्मिल ने बताया है कि डॉ. उमर अपने कमरे में टेस्टिंग किया करता था। उसी दौरान TATP भी तैयार कर रहा था, और ACNETONE भी उसके पास था। इसी का कुछ हिस्सा सुसाइड अटैकर आतंकी उमर जम्मू-कश्मीर ले जा कर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। शायद वह किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए वह विस्फोटक पदार्थों को जुटाने में लगा था।

एक दुसरे को जानते थे उमर-आदिल

जानकारी में डॉ.मुजम्मिल ने बताया की डॉ. उमर और डॉ. आदिल एक दुसरे को पहले से जानते थे। आदिल उमर का जूनियर था। मुजम्मिल ने बताया की पहली बार उसकी मौलवी से मुलाकात जम्मू-कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला के इलाज करने के दौरान हुई थी। मुजम्मिल ने भी 2021 में अंसार गजवत उल हिंद की सदस्यता ली थी।

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 November 2025 - 1:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of NIA ने उमर के सहयोगी शोयब को किया गिरफ्तार, साजिश का पता लगाने की कार्रवाई जारी

NIA ने उमर के सहयोगी शोयब को किया गिरफ्तार, साजिश का पता लगाने की कार्रवाई जारी

26 November 2025 - 12:16 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड तेज, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, दिल्ली में हवा बढ़ी, यूपी-एमपी में मौसम शुष्क

उत्तर भारत में ठंड तेज, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, दिल्ली में हवा बढ़ी, यूपी-एमपी में मौसम शुष्क

26 November 2025 - 7:53 AM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन, नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए, 22 गिरफ्तार

दिल्ली में प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन, नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए, 22 गिरफ्तार

24 November 2025 - 4:30 PM
Photo of कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

24 November 2025 - 1:01 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा-मदरसा नहीं बना सकते, पर अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे जालिम

दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा-मदरसा नहीं बना सकते, पर अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे जालिम

24 November 2025 - 10:23 AM
Photo of 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

24 November 2025 - 7:50 AM
Photo of आतंकी उमर नबी और जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल में विचारधारा और फंडिंग पर विवाद सामने आया

आतंकी उमर नबी और जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल में विचारधारा और फंडिंग पर विवाद सामने आया

23 November 2025 - 2:26 PM
Photo of दिल्ली JNU लाइब्रेरी में हिंसा, नई प्रवेश व्यवस्था को लेकर छात्रों में विवाद

दिल्ली JNU लाइब्रेरी में हिंसा, नई प्रवेश व्यवस्था को लेकर छात्रों में विवाद

23 November 2025 - 12:10 PM
Photo of दिल्ली की हवा खराब, ठंड भी बढ़ी-AQI 447 पहुंचा खतरनाक स्तर पर

दिल्ली की हवा खराब, ठंड भी बढ़ी-AQI 447 पहुंचा खतरनाक स्तर पर

23 November 2025 - 7:58 AM
Photo of दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

22 November 2025 - 7:24 PM
Back to top button