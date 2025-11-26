Delhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में बड़े खुलासे हुए है। NIA की पुछताछ में आतंकी डॉ. शाहीन, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मौलवी इरफान ने सारा ठिकरा आतंकी उमर पर फोड़ दिया है। आतंकी उमर, मुजम्मिल और आदिल ने लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार से नूंह और मेवात इलाके से फर्टिलाइजर खरीदा था। वहीं से माल लिया जाता था।

आतंकी उमर से जुड़े नए खुलासे

दिल्ली कार ब्लास्ट हमले में आतंकी डॉ. मुजम्मिल, आदिल व मौलवी इरफान ने कई राज़ खोले। डॉ. मुजम्मिल ने पूरा ठीकरा आतंकी संगठन और उसके ट्रेंड फिदायीन हमलावर डॉ. उमर पर फोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटक पदार्थ स्टोर करके रखा जाता था। डॉक्टरों की गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए उन पर शक नहीं होता था।

कमरे में टेस्टिंग का खुलासा

डॉ. मुजम्मिल ने बताया है कि डॉ. उमर अपने कमरे में टेस्टिंग किया करता था। उसी दौरान TATP भी तैयार कर रहा था, और ACNETONE भी उसके पास था। इसी का कुछ हिस्सा सुसाइड अटैकर आतंकी उमर जम्मू-कश्मीर ले जा कर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। शायद वह किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए वह विस्फोटक पदार्थों को जुटाने में लगा था।

एक दुसरे को जानते थे उमर-आदिल

जानकारी में डॉ.मुजम्मिल ने बताया की डॉ. उमर और डॉ. आदिल एक दुसरे को पहले से जानते थे। आदिल उमर का जूनियर था। मुजम्मिल ने बताया की पहली बार उसकी मौलवी से मुलाकात जम्मू-कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला के इलाज करने के दौरान हुई थी। मुजम्मिल ने भी 2021 में अंसार गजवत उल हिंद की सदस्यता ली थी।

