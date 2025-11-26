Farmers Protest : चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की ओर से बड़ी किसान रैली आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने पहली बार बिना शर्त किसानों को रैली की इज़ाजत दे दी है। जानकारी के मुताबिक रैली सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में दोपहर 12 बजे से शुरू होकर करीब 3 बजे तक चलेगी। बता दें कि 3 घंटे की रैली को ही अनुमति दी गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा किसान रैली को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तकरीबन तीन हजार पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। यह रैली पंजाब के 30 किसान संगठनों की भागीदारी के साथ आयोजित की जा रही है।

दिल्ली आंदोलन के पांच साल पूरे

किसान संगठनों का कहना है कि दिल्ली आंदोलन को 5 साल पूरे हो गए हैं, मगर मांगें पूरी नहीं हुई, जिस कारण से चंडीगढ़ में रैली रखी गई है। इसी दौरान आंदोलन की पांचवीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। लगभग 30 किसान संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं।

बंद रहेगी PU

किसान रैली के साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय (Punjab University) बचाओ मोर्चा ने पीयू में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। डिमांड है कि यूनीवर्सिटी में लंबित सीनेट चुनावों का शेड्यूल जारी किया जाए। बुधवार पीयू के सभी गेट, प्रशासनिक भवन, स्टूडेंट सेंटर और मार्केट बंद रहेंगे। यह हमारी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध है।

दोनों आंदोलनों पर पुलिस की तैयारी

बता दें कि दोनों आंदोलनों के देखते हुए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सेक्टर 17, 22, 34, 35, पीयू कैंपस और चंडीगढ़ की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अभी चंडीगढ़ के बॉर्डर सील करने पर अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

ट्रैफिक रूट में परिवर्तन

किसानों की रैली को देखते हुए पुलिस ने कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। इससे कजहेड़ी चौक से छोटा सेक्टर-43 चौक,अटावा चौक तक,सेक्टर-43/44 लाइट प्वाइंट से ज्यूडिशियल अकादमी लाइट प्वाइंट और सेक्टर-42/43 की वी-4 रोडपर यातायात प्रभावित रहेगा।

