UP News : उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ रविवार, 21 दिसंबर 2025 को गाजीपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ‘अहीर रेजिमेंट’ बनाए जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी. साथ ही विशेष सारांश संशोधन (SIR) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक घटना को लेकर भी अपनी बात कही.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि सेना की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को जाति के आधार पर बांटना सही नहीं है. मंत्री ने कहा कि सेना में लोग सिर्फ भारतीय सैनिक बनकर शामिल हों, यही गर्व की बात है.

अग्नि वीर को 50% रिजर्वेशन

दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि अग्नि वीर योजना का मजाक उड़ाने वालों के लिए यह एक तमाचा है, क्योंकि अब अग्नि वीरों को कई नौकरियों में 50 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो लोग उनके चार साल के मेहनत को बेकार कह रहे थे. अब उन्हें कई नौकरी के अवसर मिल रहे हैं.

हर मतदाता का नाम एक सूची में रहेगा

इसके साथ ही मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि यह फैसला निर्वाचन आयोग की ओर से लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश में किसी भी मतदाता का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज रहेगा. मंत्री ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सिर्फ गलत नामों को ही हटाया जा रहा है.

विपक्ष हर मुद्दे को गलत प्रचारित करता है

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाए जाने से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में उनकी मंशा को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष हर विषय और मुद्दे को गलत तरीके से परिभाषित और प्रचारित करता है. आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर मिश्र एक कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे.

