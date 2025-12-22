Uttar Pradesh

दयाशंकर मिश्रा ने कहा- अग्नि वीरों को 50% आरक्षण, हर मतदाता का नाम एक सूची में, सेना में जातिवाद नहीं, विपक्ष पर निशाना

Ajay Yadav22 December 2025 - 12:03 PM
2 minutes read
UP News :
दयाशंकर मिश्रा ने कहा- अग्नि वीरों को 50% आरक्षण, हर मतदाता का नाम एक सूची में, सेना में जातिवाद नहीं, विपक्ष पर निशाना

UP News : उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ रविवार, 21 दिसंबर 2025 को गाजीपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ‘अहीर रेजिमेंट’ बनाए जाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी. साथ ही विशेष सारांश संशोधन (SIR) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक घटना को लेकर भी अपनी बात कही.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि सेना की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को जाति के आधार पर बांटना सही नहीं है. मंत्री ने कहा कि सेना में लोग सिर्फ भारतीय सैनिक बनकर शामिल हों, यही गर्व की बात है.

अग्नि वीर को 50% रिजर्वेशन

दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि अग्नि वीर योजना का मजाक उड़ाने वालों के लिए यह एक तमाचा है, क्योंकि अब अग्नि वीरों को कई नौकरियों में 50 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो लोग उनके चार साल के मेहनत को बेकार कह रहे थे. अब उन्हें कई नौकरी के अवसर मिल रहे हैं.

हर मतदाता का नाम एक सूची में रहेगा

इसके साथ ही मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि यह फैसला निर्वाचन आयोग की ओर से लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश में किसी भी मतदाता का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज रहेगा. मंत्री ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सिर्फ गलत नामों को ही हटाया जा रहा है.

विपक्ष हर मुद्दे को गलत प्रचारित करता है

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाए जाने से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में उनकी मंशा को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष हर विषय और मुद्दे को गलत तरीके से परिभाषित और प्रचारित करता है. आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर मिश्र एक कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 December 2025 - 12:03 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार का एक्शन, विधानसभा में जमकर हंगामा, CBI जांच की मांग

22 December 2025 - 1:07 PM
Photo of सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

21 December 2025 - 3:29 PM
Photo of कोडीन कफ सिरप मामले में मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, अखिलेश यादव से जवाब की मांग

कोडीन कफ सिरप मामले में मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, अखिलेश यादव से जवाब की मांग

21 December 2025 - 10:47 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और प्रदूषण, लखनऊ-नोएडा में हवा बेहद खराब

उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और प्रदूषण, लखनऊ-नोएडा में हवा बेहद खराब

20 December 2025 - 8:37 AM
Photo of Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

19 December 2025 - 5:23 PM
Photo of सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

19 December 2025 - 12:21 PM
Photo of भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

18 December 2025 - 2:45 PM
Photo of Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

18 December 2025 - 12:51 PM
Photo of गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हत्याकांड : किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, दंपति गिरफ्तार

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हत्याकांड : किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, दंपति गिरफ्तार

18 December 2025 - 11:35 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर योगी का कड़ा आदेश: जानें क्या है नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर योगी का कड़ा आदेश: जानें क्या है नई गाइडलाइन

17 December 2025 - 3:02 PM
Back to top button