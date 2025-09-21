Jeetu Patwari : ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि अशोकनगर में मुख्यमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे चप्पल, चोरी, जूता और नशा, वे किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते. पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने भाषणों में ऐसी भाषा नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों और वादों की बात करनी चाहिए.

वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिशें चल रही हैं. उन्होंने महिला सम्मान योजना का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने बहनों को हर महीने 3000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 1200 रुपये दे रही है. पटवारी ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह 1800 रुपये की सीधी चोरी है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपने सभी वादे पूरे नहीं करती, कांग्रेस जनहित की आवाज उठाती रहेगी. साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2028 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जनता सत्ता से बाहर कर देगी.

कैलारस शक्कर मिल बंद करने के फैसले का किया विरोध

इस बीच, मुरैना जिले में रविवार को कैलारस शक्कर मिल बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम जीवाजी गंज में होगा, जहां जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे. वे किसानों और मजदूरों से संवाद कर इस मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ करेंगे.

महापंचायत का उद्देश्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ साझा रणनीति बनाना है. इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी दोपहर को पहुंचेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे. टिकैत किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय करेंगे. कांग्रेस और किसान संगठनों ने एक स्वर में कहा है कि शक्कर मिल बंद करना क्षेत्र के हजारों लोगों की आजीविका पर सीधा असर डालेगा, और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

