Azamgarh News : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, सीएम ने कहा कि किसी भी बेटी का सम्मान सर्वोपरि है और उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती.

सीएम योगी ने बताया कि उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि बेटी, बेटी होती है और उसके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

किसी प्रकार का भेदभाव नहीं

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे ऐसे संस्कारों में पले-बढ़े हैं, जहां “गांव की बेटी सबकी बेटी और गांव की बहन सबकी बहन” की भावना सिखाई जाती है, उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया.

आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान



अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी…. मेरे संज्ञान में आते ही मैने FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

हम उस संस्कार में पले है जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी गांव की बहन सबकी बहन….

लेकिन अखिलेश जी… pic.twitter.com/jhUi2SzkTh — अजयेंद्र राजन शुक्ल / Ajyendra Rajan Shukla 🇮🇳 (@AjayendraRS) June 13, 2026

सीएम योगी की अखिलेश यादव को नसीहत

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भाषा के संयम और मर्यादा की सीख देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपने ही लोगों द्वारा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सीएम ने दोहराया कि बहन-बेटियों, बुजुर्गों, दिवंगत व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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