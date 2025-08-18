फटाफट पढ़ें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संस्थान का निरीक्षण किया

संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स संचालित

तीन वर्षों में 90% से अधिक प्लेसमेंट हासिल

टाइम्स बी-स्कूल सर्वे 2025 में शीर्ष 15 में स्थान

संस्थान के सभी कोर्स AICTE से मान्यता प्राप्त हैं

Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकेडमिक ब्लॉक, टेक्निकल ब्लॉक, लैब, प्रशासनिक भवन, क्लास रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली. क्लास रूम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें.

निरीक्षण में प्रमुख अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

संस्थान की स्थापना और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन

ध्यान देने वाली बात यह है कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में ‘बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेन्ट’ के नाम से सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से की गयी थी. संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स जो कि स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर का है, संचालित किया जा रहा है. विगत तीन वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है.

पूर्वी भारत का अग्रणी प्रबंधन संस्थान और गुणवत्ता शिक्षा

संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है. वर्ष 2025 के टाइम्स बी-स्कूल सर्वे में संस्थान ने शीर्ष 15 प्रबंधन संस्थानों में अपना स्थान स्थापित किया है. संस्थान बाजार एवं निजी क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का संचालन करता है. संस्थान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की शिक्षा बाजार से काफी कम दर पर दी जा रही है. इसके कम फीस होने से समाज के कमजोर वर्गों के छात्र भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं तथा निजी क्षेत्र में अपना स्थान कायम कर रहे हैं. काफी संख्या में बिहार राज्य विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित छात्र संस्थान में नामांकित हैं. संस्थान के सारे कोर्स “AICTE” से मान्यता प्राप्त है तथा संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है. संस्थान में पूर्णतः क्रियाशील नवाचार प्रकोष्ठ है जो कि भावी उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापित किये जाने हेतु मार्गदर्शन का कार्य करता है.

