फटाफट पढ़ें

नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर वन खोला

350 विद्यार्थियों ने वन में पौधारोपण किया

राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर शुरू किया

हरियाणा सरकार ने पर्यावरण योजनाएं चलाई

यमुनानगर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर वन का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि इस वन का उद्घाटन कर हो रही है गौरव की अनुभूति. सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 विद्यार्थियों ने श्री गुरु तेग बहादुर वन में पौधारोपण किया. इसी अवसर पर इस वन, वन्य जीव एवं जीव वैद्यता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया गया. श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार का उद्घाटन भी किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर का भी शुभारंभ किया गया.

इस राष्ट्रीय उद्यान में एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और राष्ट्रीय स्तरीय वाच टावरों का शिलान्यास भी किया गया. श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और देश के लिए महान बलिदान दिया.

मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश

हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को एक जन जागरण के रूप में मनाने का प्रयास किया. यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के शाश्वत संदेश का विस्तार है, जिसे श्री गुरु तेग बहादुर ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से स्थापित किया.

हरियाणा सरकार ने राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर “एक पेड़ मां के नाम” अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत प्रदेश में पहले चरण में एक करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए. अक्टूबर 2014 से लेकर 2025 तक प्रदेश में कुल 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं.

यमुनानगर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं अरावली पहाड़ी के चार राज्यों में शुरू की जाएंगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है. इन चार राज्यों में कुल 29 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें हरियाणा के 5 जिले भी शामिल हैं.

यमुनानगर के 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा. इसके साथ ही बिलासपुर-यमुनानगर से गोपाल मोचन सड़क बाईपास के निर्माण के लिए फीजिबिलिटी चेक करवा के काम शुरू करवाया जाएगा.

